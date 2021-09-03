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【電影業復甦】本地電影業票房回升　暑假檔期首位為《黑寡婦》　票房有約5000萬

商業 20:00 2021/09/03

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本地電影業於 2021 年的暑假檔期有回升跡象。

暑假結束，本地電影業於 2021 年的暑假檔期有回升跡象。據香港票房有限公司綜合 7 月 1 日至 8 月 31 日期間的票房資料，顯示電影市場在疫情放緩的情況下票房逐步回升，期間首輪上映中電影共有 92 部。

暑假檔期首輪上映的電影，香港電影佔 17 部，外語片則為 75 部。整個暑假檔期的電影票房總收入有254,885,198港元。尤以Marvel電影《黑寡婦》的成績最好，期間收入為 49,461,419 港元，成為整個暑假檔期十大電影之首。

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至於餘下排名，第二位是《爆機自由仁》，收入為 20,753,252 港元，第三位是動畫電影《波士BB 2 細祖》，收入為 18,613,015 港元。香港電影也有兩部位列前十名，包括《媽媽的神奇小子》收入為 18,097,171 港元，排第四位。另一部上榜為《怒火》，期間收入為 17,796,123 港元，排第六位。

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然而，比較過去兩年的本地暑假檔期票房，去年同期戲院被勒令停業 44 天（2020 年 7 月 15 日至 2020 年 8 月 27 日），當時票房收入大幅下跌只有 37,467,358 港元。至於 2019 年此段期間票房收入為 391,862,695 港元。香港票房有限公司重申，可見今年的情況仍未回復至疫情前水平，電影業界仍處於水深火熱之中。

責任編輯：馬意文

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