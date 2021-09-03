【大行點睇】骨科集中採購存不確定性 麥格理大幅下調微創醫療目標價

麥格理發表報告，指雖然微創醫療（00853）上半年手術量反彈，但考慮到新冠病毒變種Delta在海外業務的影響，加上骨科集中採購即將到來，為公司營運帶來不確定性，管理層全年指引將更加保守，預計銷售增長僅達到原來預測的下限，而骨科業務增長指引更從25%至30%降至15%至20%，反映骨科集中採購的風險。

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該行指對中國骨科業務看法較負面，預計未來3年複合年均增長率僅11%，同時把公司今年至2023年的每股盈利預測，較原來預期下降11%、50%及260%，目標價由53.38元降至42.57元，評級「跑輸大市」則維持不變。

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