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【樓市現象】內地生遙距租樓　靠代理協助裝寬頻　打算來港直接入住單位隔離

股樓投資 19:46 2021/09/03

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內地生租樓潮重現，除了過往的熱門屋苑，不少新盤也成內地生之選。美聯物業首席高級營業經理黃永財說，長沙灣The Campton高層Q室，實用面積386平方呎，一房間隔，內櫳方正企理，早前吸引來港讀書之內地生承租，並以月租1.9萬元租出，實用呎租約49.2元。 

代理續說，該內地生租客身處內地，早前以遙距方式租樓，並同時遙距訂傢俬及電器，且透過代理協助佈置，以及安裝寬頻，以便可以來港直接入住隔離。資料顯示，業主於2021年1月以785.7萬元購入上址，按月租1.9萬元計，租金回報率約2.9厘。 

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The Campton由萬科香港發展，位於九龍長沙灣福華街201號，早前陸續入伙。資料顯示，項目設開放式至四房間隔，實用面積由251平方呎起，至最大1,446平方呎。

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撰文 : 黃卓賢

私人屋苑 THE CAMPTON第1B期 長沙灣 美聯物業 萬科
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