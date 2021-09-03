【樓市現象】內地生遙距租樓　靠代理協助裝寬頻　打算來港直接入住單位隔離

內地生租樓潮重現，除了過往的熱門屋苑，不少新盤也成內地生之選。美聯物業首席高級營業經理黃永財說，長沙灣The Campton高層Q室，實用面積386平方呎，一房間隔，內櫳方正企理，早前吸引來港讀書之內地生承租，並以月租1.9萬元租出，實用呎租約49.2元。

代理續說，該內地生租客身處內地，早前以遙距方式租樓，並同時遙距訂傢俬及電器，且透過代理協助佈置，以及安裝寬頻，以便可以來港直接入住隔離。資料顯示，業主於2021年1月以785.7萬元購入上址，按月租1.9萬元計，租金回報率約2.9厘。

會所相片

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

The Campton由萬科香港發展，位於九龍長沙灣福華街201號，早前陸續入伙。資料顯示，項目設開放式至四房間隔，實用面積由251平方呎起，至最大1,446平方呎。

【iM Cafe】新經濟股多搞作 港股反彈料未完

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機