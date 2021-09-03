【疫下免租】房委會轄下合資格非住宅租戶等獲延長多六個月的租金寬減 10月1日正式生效

房屋委員會今日（3日）宣布，再度延長向合資格非住宅租戶或暫准證持有人提供75%租金寬減，為期6個月，10月1日生效。

發言人表示，在租金寬減期內，非住宅處所的合資格租戶或暫准證持有人，如須遵照政府防疫規定或指示而關閉處所，可繼續就暫停營運的時期申請全額租金寬免。

而超級市場和超級廣場租戶須自行提出申請，並提供銷售額下跌證明文件，才可獲延長租金寬減；若租戶在延長租金寬減期內總銷售額若較上一年同期下跌，房委員將按銷售下跌百分比提供相同比率的租金寬減，上限為75%。

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發言人指出，今次延長寬減措施估計可讓約2,500個零售和約3,300個工廠大廈單位、約70個廣告牌租戶、約40份巴士車長休息室租約，以及約4,200名停車場使用者受惠。

而新一輪寬減措施將令房委會租金收入減少約6.6億元；並於2019年10月至今年3月，房委會向合資格非住宅租戶或暫准證持有人提供租金寬減而少收的租金總額約為29.46億元。

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責任編輯：潘曉豐