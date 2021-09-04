【科技一周回顧】Windows 11下月登場　華為Mate 50系列料明年中發布

▲ 一周過去，大家迎接周末的同時亦可回顧一下本周的重點科技新聞！

一周過去，大家迎接周末的同時亦可回顧一下本周的重點科技新聞！

1.【華為手機】華為改用一年一旗艦機策略 Mate 50系列料最快明年中發布

在美國制裁措施的影響下，華為手機業務受到嚴重衝擊，其往年原定在上半年發布的旗艦P系列手機，今年亦押後到7月底才能夠發布。綜合外電報道，華為未來更可能由在一年內發布兩款旗艦手機，改為一年僅發布一款旗艦手機。

2.【全球首例】南韓通過修例 限Google、蘋果向App開發者抽佣

南韓國會昨（31日）為全球首開先例，表決通過《電子通訊商業法》（Telecommunications Business Act）修訂案，將禁止蘋果 （Apple） 和Google等科企，透過應用程式商店向軟件開發商抽取交易佣金。

3.【科企監管】WhatsApp因違反歐盟GDPR條例 或被判罰逾20億港元

Facebook旗下通訊軟件WhatsApp遭愛爾蘭數據保護委員會起訴，被指違反歐盟資料保護條例，或面臨2.25億歐元（約20.7億港元）巨額罰款。委員會表示，由於WhatsApp未有向歐盟用戶清晰說明如何使用個人數據，包括與母企Facebook及旗下其他公司共享數據等細節。

4.【Windows 11】微軟Windows 11下月正式登場 全新設計配合混合工作模式

微軟（Microsoft）造勢已久的新一代作業系統Windows 11終於有新消息了！微軟今（1日）宣佈， Windows 11將於10月5日正式登場。微軟指，Windows 11採用全新設計，將適合各用戶辦公方式。

責任編輯：李寶如