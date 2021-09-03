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【大行點睇】大摩指設北京證交所利好券商股　推薦3大股份

股樓投資 19:35 2021/09/03

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就國家主席習近平表示支持設立北京證券交易所，續支持中小企業創新發展，深化新三板(全國中小企業股份轉讓系統(NEEQ))改革，摩根士丹利發表報告認為，內地設立北京交易所的定位是支持中小型公司，亦是這些公司中最好的公司可以在上海和深圳交易所上市的樞紐，資本市場改革又向前邁進了一步，相信消息可支持中資券商股短期持續上升。

大摩認為，中資券商股近期的上漲，因A股在本季度以來的46個交易日中，有41個日均成交額超過 1萬億人民幣，這預示券商股的第三季度業績表現良好；第二是一些投資者將資金頭寸轉向更便宜的券商股；第三是流動性向好；第四是在資產/財富管理主題下，廣發証券(01776) 等一些經紀商的敞口相對較大。該行認為中資券商股短期因素基本良好，並看好中金(03908) 、中信証券(06030)和廣發証券，各予目標價26.5元、24.26元及13.3元。

 

 

 

 

同場加映︰【iM Cafe】新經濟股多搞作 港股反彈料未完

 

 

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撰文 : 周兆邦

廣發証券（01776） 港股 北京證券交易所 新三板
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