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【希瑪眼科 3309】 希瑪眼科進軍牙科市場 斥3.85億入股愛康健

股樓投資 19:33 2021/09/03

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由著名眼科醫生林順潮創立的希瑪眼科（03309）公布，今日（3日）與賣方謝昔耀、深圳同州及深圳睿霖訂立協議，將出資價5,000萬元（人民幣，下同），通過增資向深圳愛康健將發行的註冊資本注資，佔擴大後註冊資本7.1%；並斥資3.85億元向賣方收購深圳愛康健55%股權，成為控股股東，將以內部資源撥付。

【濠賭股】 澳門8月賭收勝預期 按年增長2.3倍【見下頁

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愛康健為內地知名的連鎖牙科護理品牌，在華南地區設有13間醫院及口腔門診。愛康健這個品牌，相信港人並不陌生，早年曾找香港資深演藝人朱咪咪任代言人，其電視廣告也播到街知巷聞。不過，去年愛康健財務表現不太理想，據是次公告指出，截止2019年及2020年底止年度，分別錄收益3.2億元及1.2億元，即去年收益大減63%，而在2019年稅後溢利為3,505.4萬元，去年則轉盈為虧，蝕4,497.6萬元。

公司指，完成後，集團將探討與深圳愛康健開拓眼科醫院網絡，提供一站式「眼+牙」連鎖醫療服務，並將牙科服務新增至集團在大灣區的現有眼科醫院及診所網絡。消息帶動下，公司股價造好，升7.6%，報8.39港元。 

同場加映: 【溫股知新】二萬六成關鍵 航運股掂唔掂？

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記者：郭秀慧

經濟 醫生 眼科醫院 林順潮 朱咪咪 希瑪眼科（03309） 品牌
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