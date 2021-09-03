樓價破頂後交投反覆　中原︰股市靠穩加一手帶動　周末睇樓量止跌回升8%

中原地產十大屋苑周末預約睇樓量止跌回升，本周末錄542組，較上周末上升8%。十大屋苑當中，大部份屋苑睇樓氣氛平穩，其中康怡花園、美孚新邨及嘉湖山莊三大屋苑率先回升帶領指數終止4周跌勢。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，近日股市靠穩，大市投資氣氛略為好轉，樓市亦受惠；加上一手新盤熱賣，多個大型新盤本周末開售，遍佈港九新界，進一步帶動樓市交投氣氛造好，二手睇樓氣氛亦回升，部份新盤向隅客率先回流二手，二手交投將穩步向升。

港島區方面，太古城9月暫錄得2宗成交，平均實用呎價約17,779元，本周預約睇樓量錄得30組，每呎實用叫價21,920元。至於康怡花園本周預約睇樓量錄得55組，較上周上升10%，每呎實用叫價18,300元，按周升0.5%。

九龍區方面，代理指本周末有兩大新盤首輪開售，搶去市場焦點，幸客源與區內不盡相同，對區內交投影響不大。美孚新邨9月首2天已錄得2宗交投，平均實用呎價13,339元，本周末睇樓氣氛回勇，錄55組預約，按周升1成。新都城則維持50組預約睇樓，每呎實用叫價則進一步上揚至18,272元。

新界區方面，代理表示，近期市場焦點落於一手，二手交投明顯減慢。不少業主見市況持續向好，叫價較為進取，樓價持續上揚，筍盤買少見少，買家需時間去消化及接受。沙田第一城9月份至今未錄成交，而本週末錄約50組睇樓量，較上星期無升跌。至於天水圍區，受新盤回流客帶動，嘉湖山莊睇樓量顯著增加，本周末屋苑錄得約150組睇樓預約，按周上升25%，本月暫錄得2宗成交。

延伸閱讀︰【二手樓價】股市波動拖慢交投 中原十大屋苑8月呎價一覽【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +10 +9

同場加映︰【溫股知新】二萬六成關鍵 航運股掂唔掂？

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機