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樓價破頂後交投反覆　中原︰股市靠穩加一手帶動　周末睇樓量止跌回升8%

股樓投資 19:28 2021/09/03

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中原地產十大屋苑周末預約睇樓量止跌回升，本周末錄542組，較上周末上升8%。十大屋苑當中，大部份屋苑睇樓氣氛平穩，其中康怡花園、美孚新邨及嘉湖山莊三大屋苑率先回升帶領指數終止4周跌勢。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，近日股市靠穩，大市投資氣氛略為好轉，樓市亦受惠；加上一手新盤熱賣，多個大型新盤本周末開售，遍佈港九新界，進一步帶動樓市交投氣氛造好，二手睇樓氣氛亦回升，部份新盤向隅客率先回流二手，二手交投將穩步向升。

港島區方面，太古城9月暫錄得2宗成交，平均實用呎價約17,779元，本周預約睇樓量錄得30組，每呎實用叫價21,920元。至於康怡花園本周預約睇樓量錄得55組，較上周上升10%，每呎實用叫價18,300元，按周升0.5%。

九龍區方面，代理指本周末有兩大新盤首輪開售，搶去市場焦點，幸客源與區內不盡相同，對區內交投影響不大。美孚新邨9月首2天已錄得2宗交投，平均實用呎價13,339元，本周末睇樓氣氛回勇，錄55組預約，按周升1成。新都城則維持50組預約睇樓，每呎實用叫價則進一步上揚至18,272元。

新界區方面，代理表示，近期市場焦點落於一手，二手交投明顯減慢。不少業主見市況持續向好，叫價較為進取，樓價持續上揚，筍盤買少見少，買家需時間去消化及接受。沙田第一城9月份至今未錄成交，而本週末錄約50組睇樓量，較上星期無升跌。至於天水圍區，受新盤回流客帶動，嘉湖山莊睇樓量顯著增加，本周末屋苑錄得約150組睇樓預約，按周上升25%，本月暫錄得2宗成交。

延伸閱讀︰【二手樓價】股市波動拖慢交投　中原十大屋苑8月呎價一覽【下一頁

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撰文 : 謝昕蕎

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