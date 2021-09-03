【中秋佳節】葵芳新都會廣場推出「秋月美食賞」 可換領滿250元新地商場及餐飲贈券

中秋節快到了，葵芳新都會廣場由即日起，推出「秋月美食賞」，最高可享250元新地商場及餐飲贈券；同場商場內設有足足5米高的巨喵「碌碌」，讓市民一齊欣賞夢幻彩光騷，打卡賞夜景！

【中秋打卡】荃灣廣場設20米「秋月星光大道」 三大打卡位迎中秋：【下一頁】

響應第一期第二階段「政府電子消費券計劃」於9月1日陸續發放，新地商場JETSO加推一系列電子購物禮券及著數包，市民即日起可以四家指定儲值支付工具付款，以低至7折購買多間店鋪的電子購物禮券及著數包，即買即享用，當中包括以$320購買4張葵芳百老滙電影戲票贈券，同時加送$100餐飲贈券，總值$480；以$700購買Panasonic 綿密泡沬潔面器，同時加送$300美容贈券，總值$1,480，

而The Point會員即日起，以電子貨幣消費滿指定金額，即可獲新地商場贈券及餐飲贈券，最高可享共$250新地商場及餐飲贈券。

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責任編輯：潘曉豐