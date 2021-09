【中秋打卡】三大打卡位迎中秋 荃灣廣場設20米「秋月星光大道」 另設多個優惠

中秋將至,不少地方都有擺設品迎中秋。新鴻基旗下荃灣廣場將於9月8日起設逾20米長的「秋月星光大道」,讓市民在與佳人相聚於觸得到的皎月下,佳節團圓同時拍下賞月美照。此外,荃灣廣場為了與大家歡度佳節,特意推出「月滿.共嚐」早鳥訂座優惠,並贈送高達200元的商場贈券及雙倍積分,讓市民不但能開心賞月之餘,又食得滿足、購得盡興。

荃灣廣場設長逾20米長的「秋月星光大道」,除了希望大眾於中秋佳節暫時放下生活的各種繁囂以外,亦製造一個與親朋好友相聚一起的機會,「秋月星光大道」由多個場景貫通,當中最矚目必然是「Fly me to the Moon」,把握機會帶眼前人打卡留念!

另外,荃灣廣場特意推出「月滿.共嚐」早鳥訂座優惠,於中秋佳節與家人摯愛享受中秋聚餐。「月滿.共嚐」分早鳥訂座及中秋歡聚兩個階段。首先,由9月4至10日,於指定餐飲食肆預早訂座即可獲「月滿。共嚐」電子預留證,憑證於9月11至22日期間消費滿指定金額,送高達200元商場贈券及雙倍積分。而於9月11至22日推出的中秋歡聚則賞你高達160元商場贈券,成功換領獎賞時亦賺取消費積分,多買多賞。

詳情如下:

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

責任編輯:羅浩濂