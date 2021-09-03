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【中秋打卡】三大打卡位迎中秋 荃灣廣場設20米「秋月星光大道」 另設多個優惠

理財智慧 19:35 2021/09/03

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中秋將至，不少地方都有擺設品迎中秋。新鴻基旗下荃灣廣場將於9月8日起設逾20米長的「秋月星光大道」，讓市民在與佳人相聚於觸得到的皎月下，佳節團圓同時拍下賞月美照。此外，荃灣廣場為了與大家歡度佳節，特意推出「月滿．共嚐」早鳥訂座優惠，並贈送高達200元的商場贈券及雙倍積分，讓市民不但能開心賞月之餘，又食得滿足、購得盡興。

【理財智慧】改變5大生活習慣 有助輕鬆增加緊急預備金 【下一頁

荃灣廣場設長逾20米長的「秋月星光大道」，除了希望大眾於中秋佳節暫時放下生活的各種繁囂以外，亦製造一個與親朋好友相聚一起的機會，「秋月星光大道」由多個場景貫通，當中最矚目必然是「Fly me to the Moon」，把握機會帶眼前人打卡留念！

【退休規劃】美國退休好地方 喬治亞州成第一 馬里蘭州排最後 【下一頁

另外，荃灣廣場特意推出「月滿．共嚐」早鳥訂座優惠，於中秋佳節與家人摯愛享受中秋聚餐。「月滿．共嚐」分早鳥訂座及中秋歡聚兩個階段。首先，由9月4至10日，於指定餐飲食肆預早訂座即可獲「月滿。共嚐」電子預留證，憑證於9月11至22日期間消費滿指定金額，送高達200元商場贈券及雙倍積分。而於9月11至22日推出的中秋歡聚則賞你高達160元商場贈券，成功換領獎賞時亦賺取消費積分，多買多賞。

詳情如下：

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責任編輯：羅浩濂

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