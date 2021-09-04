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【英國王室】軍校同學被困喀布爾 威廉出面救人

環球社會熱點 09:05 2021/09/04

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塔利班重奪阿富汗政權後，不少阿富汗政府前軍人因為身分而希望離開。英國媒體報道，英國威廉王子曾協助一名阿富汗軍人撤離至英國，他要求身邊副官致電英軍軍官，確保阿富汗軍人及其家人登機撤離。有英國軍官讚揚威廉，行為展示軍校教導的價值觀。

前英軍圖救400阿富汗人被捕 僅允帶1人離境 【下一頁】

威廉王子（Prince William）上月得悉，一名就讀英國桑德赫斯特皇家軍事學院（Royal Military Academy Sandhurst, RMAS） 時認識的同學、阿富汗政府前軍人及其家屬滯留喀布爾後決定介入，協助他們撤離。

威廉致電侍從武官、海軍軍官狄克遜（Rob Dixon），要求他與軍校同學及阿富汗英軍取得聯絡，並將同學及其親屬帶至喀布爾機場登機。英國《每日電訊報》報道，該名軍人曾與英國政府合作，塔利班掌權後陷入危險處境。

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曾在阿富汗服役的前傘兵少校福克斯（Andrew Fox）表示，撤離過程十分混亂，協助具撤離資格人士抵達喀布爾機場十分重要。威廉介入撤離行為完全符合軍校教授價值觀，忠誠、尊重一切值得尊重的人和事物，力所能及地提供協助。

7月已知塔利班威脅 英國錯估喀布爾年內不會失守 【下一頁】

英國前三軍聯合司令部司令巴倫斯（Richard Barrons）指，撤離過程中不乏退伍軍人請求協助前阿富汗戰友撤離。報道指，負責撤離的英國軍隊士兵知道有王室成員介入。

責任編輯：李俊儀

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