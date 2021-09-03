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【美股焦點】Reddit疑準備美國上市　估值逾150億美元

股樓投資 20:16 2021/09/03

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據路透社引述消息人士透露，美國社交平台Reddit正尋求聘請投資銀行家和律師，為在紐約進行首次公開募股（IPO）作準備，預測估值將超過150 億美元。

Reddit CEO Steve Huffman曾在接受《紐約時報》採訪時表示，公司正計劃上市，但尚未決定上市時間表。Reddit在上個月的一輪私人融資中估值為100億美元。消息人士指，到明年年初IPO 時，Reddit希望其估值將超過 150 億美元，但 IPO 的時間和規模取決於市場情況。

【美股焦點】Tesla將於2023年推2.5萬美元電動車　馬斯克稱可能不配備軚盘　【下一頁

Reddit於成立2005年，截至去年10月，Reddit擁有約5200萬名每日活躍用戶和超過10萬個個社區。該公司的大部分收入來自廣告，第二季度的廣告收入為1億美元，較去年同期增長了近三倍。

Reddit最大投資者包括富達投資、Andreessen Horowitz、紅杉資本及騰訊 （00700） 。

同場加映：【溫股知新】二萬六成關鍵 航運股掂唔掂？

 

 

 

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責任編輯：黃苑筠

 

美國 IPO 紐約 社交平台

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