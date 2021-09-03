【異動股】科濟藥業再升一成創新高　焦點藥物II期試驗完成首例受試者給藥

科濟藥業（02171）今日再升逾一成創新高。公司公告稱，該集團已完成I期試驗，並正在中國(LUMMICAR STUDY 1)及北美(LUMMICAR STUDY 2)分別開展CT053用於治療復發╱難治多發性骨髓瘤I/II期臨牀試驗的關鍵II期試驗部分，以評估CT053的安全性及療效。該集團計劃於2022年上半年向中國國家藥監局及於2023年上半年向美國FDA提交上市批准的監管申請，以及計劃進行其他臨牀試驗以開發CT053作為多發性骨髓瘤的早線治療方法。

【大行點睇】摩通睇好中資基建股板塊 首選中國建築國際

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

同場加映︰【iM Cafe】新經濟股多搞作 港股反彈料未完

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機