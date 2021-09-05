【老當益壯】93歲老伯伯太喜歡工作 成日本麥當勞最老員工 跟店內年齡最小員工相差78年

不少打工仔的希望，就是可以早早退休「嘆世界」，日本但卻有一個93歲的老伯伯，卻選擇於退休後重投職場，於日本的麥當勞工作，當中的原因居然是「喜歡工作」。

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據日本媒體《北日本新聞》報導，一名叫藪田義光（薮田義光さん）的老伯伯，已屆93歲的高齡。他在退休前一直擔任電工直到退休。及至2019年開始，當時他已踏入90歲，卻決定投身職場，於在富山縣高岡市高岡車站的麥當勞分店工作，每週工作四天，主要負責清理桌椅和備料，每天晚上工作五個小時。

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為何他仍堅持工作呢﹖他說：「我喜歡工作，喜歡跟很多同事可以一起工作。」他又指，這間位於高岡站的麥當勞是24小時營業，他認為於晚上任何時間都可以工作十分吸引，於是申請了一份工作。他續稱：「我有很多時間在家，我在夜班工作也沒有問題。」

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他表示，跟一班年輕員工一起工作，最重要是要嘗試相互理解，他也分享了自己的身體健康秘訣，就是「補水和身體活動」，希望在身體運動的同時也可以工作。

對於藪田義光的工作，現年36歲的店長井本京平說：「店內的清潔度保持在較高水平，早班準備工作也很順利。」他的其中一名同事也說：「看到了他，我覺得人們可以挑戰任何年齡，他們的存在正在鼓勵周圍的人。」



現時店裡最年輕的員工是一名15歲的高中生，換言之藪田義光的年紀跟他的差距達78年，這分店也是員工年齡差距最大的分店。

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記者：陳詠妍



