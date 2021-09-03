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【異動股】 恒馳推出快成真？ 恒大﹕五款車型夏季測試完成

股樓投資 18:59 2021/09/03

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中國恒大（03333）於官網公布，旗下電動車恒馳1、3、5、6、7夏季測試於今日（3日）圓滿結束，全面驗證車輛在極端高溫環境下的性能和品質，標志著恒大造車進入新階段。恒大汽車（00708）股價今日升8.9%，報7.2元，成交額7.3億元。

【小米造車】 小米汽車完成註冊 造車計畫正式啟動 雷軍親自帶隊上陣【見下頁

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公司表示，據了解恒馳夏季測試在地表溫度高達80℃的吐魯番、平均相對濕度達90%的瓊海進行，五款車型共計53輛同步測試。測試歷時70天，累計測試時長超2萬小時，里程超50萬公里。

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記者：郭秀慧

電動車 異動股 經濟 恒大 中國恒大（03333） 恒大汽車（00708）

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