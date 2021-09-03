【異動股】 恒馳推出快成真？ 恒大﹕五款車型夏季測試完成

中國恒大（03333）於官網公布，旗下電動車恒馳1、3、5、6、7夏季測試於今日（3日）圓滿結束，全面驗證車輛在極端高溫環境下的性能和品質，標志著恒大造車進入新階段。恒大汽車（00708）股價今日升8.9%，報7.2元，成交額7.3億元。

【小米造車】 小米汽車完成註冊 造車計畫正式啟動 雷軍親自帶隊上陣【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +10 +9

公司表示，據了解恒馳夏季測試在地表溫度高達80℃的吐魯番、平均相對濕度達90%的瓊海進行，五款車型共計53輛同步測試。測試歷時70天，累計測試時長超2萬小時，里程超50萬公里。

同場加映: 【溫股知新】二萬六成關鍵 航運股掂唔掂？

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：郭秀慧