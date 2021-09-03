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【買樓理財】投資164呎納米樓飲恨離場　4年帳面蝕27萬

股樓投資 19:05 2021/09/03

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過去數年，屢有發展商推售納米樓，雖然單位面積較細，但仍吸引投資者入市，皆因納米樓租金回報率高。其中主打納米單位的長沙灣AVA 61，再有投資者蝕讓離場。 

利嘉閣助理分區董事陳鴻信說，長沙灣AVA61中高層B室，實用面積164平方呎，開放式間隔，外望向東開揚景觀，原業主於2017年8月以約396.4萬元一手購入單位，日前以369萬元成功出售單位，實用呎價約22,500元。換言之，業主持貨4年，現轉手帳面微蝕約27.4萬元，物業期內貶值6.9%。  

資料顯示，AVA 61由維達創建發展，屬單幢式分層住宅，位於九龍深水埗大埔道61號，主打納米單位，單位實用面積由150平方呎起，至最大232平方呎。項目最大賣點是交通方便，距離港鐵深水埗站及石硤尾站分別約5至8分鐘步程，而附近亦有不少巴士及小巴。代理指，現時屋苑約有11個放盤提供，最低入場費由360萬元起。

延伸閱讀【二手樓價】股市波動拖慢交投　中原十大屋苑8月呎價一覽【下一頁 

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撰文 : 黃卓賢

私人屋苑 AVA 61 長沙灣 利嘉閣

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