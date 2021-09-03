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塔利班創辦人巴拉達爾 料執掌阿富汗新政府

環球政治 18:50 2021/09/03

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路透社報道，塔利班籌組阿富汗新政府班子已進入最後階段。塔利班創辦人之一巴拉達爾據報負責執掌阿富汗新政府，而塔利班最高領袖阿洪扎達則會主力處理宗教事務。

前英軍圖救400阿富汗人被捕 僅允帶1人離境 【下一頁】

路透社引述消息人士指，所有塔利班高層成員都已抵達阿富汗首都喀布爾，更稱塔利班可能於周五（3日）晚至下周中宣布新政府官員名單。

據悉，塔利班二號人物、政治委員會負責人巴拉達爾（Mullah Abdul Ghani Baradar）將會成為新政府領袖。

而已故塔利班精神領袖奧馬爾之子雅各布（Mawlavi Yaqoob）及塔利班駐多哈政治辦公室負責人斯塔尼克扎伊（Sher Mohammad Abbas Stanekzai），都會在新政府擔任高官。

阿洪扎達（Haibatullah Akhunzada）作為塔利班最高領袖，會集中處理宗教事務和伊斯蘭教框架内的管治。

日本手握500人名單 僅助1人成功撤離阿富汗 【下一頁】

塔利班新政府將設有25個部門，並設有由12名穆斯林學者組成的執政委員會。

塔利班曾稱希望籌組所有阿富汗人能接受的多元包容新政府，但路透社引述塔利班消息人士指，暫時僅由塔利班成員組成新政府。

塔利班更計劃在未來6至8個月内舉行「支爾格大會」（loya jirga），召集阿富汗各部落長老，一同商議阿富汗憲法及政府結構。

責任編輯：鄭錦玲

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