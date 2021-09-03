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【大行點睇】摩通料內地電價可迎10年來首次上調　料華潤電力受惠

股樓投資 18:50 2021/09/03

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摩根大通發表告表示，中資電力股近期股價跑贏大市，該行相信是內地部份地方政府已允許上調直接銷售電價不多於10%，以反映煤價上漲因素，倘若此趨勢擴展至全國，估計該行所研究覆蓋的中資電力股今年EBITDA將可平均上升15%。

該行料內地電價或迎來十年來首度上調，將令中資電力股長遠毛利率更為穩定，估計華潤電力(00836)明年盈利或可受惠提升逾10%以上。

摩通估計，稍後內地將會有更多省市公布上調電價，料可成中資電力股的催化劑，維持對華潤電力「增持」投資評級及目標價23元。

 

 

 

【大行點睇】摩通睇好中資基建股板塊　首選中國建築國際

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同場加映︰【iM Cafe】新經濟股多搞作 港股反彈料未完

 

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撰文 : 周兆邦

華潤電力（00836） 港股

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