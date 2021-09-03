【美股焦點】Tesla將於2023年推2.5萬美元電動車　馬斯克稱可能不配備軚盘

Tesla（TSLA）在電動車領域遙遙領先，據外媒electrek報道，公司創辦人馬斯克（Elon Musk）本周告知員工，公司正致力於到2023年推出一款售價2.5萬美元（約19.4萬港元）的電動車，並暗示該款電動車甚至可能會不配備方向盤。

早在去年的電池日大會上，馬斯克已經宣布要生產一部價格為2.5萬美元的全自動駕駛電動車。他稱新車能夠降至這一價格，主要是由於Tesla的新電池及製造技術，能夠將電池的成本降低一半以上。

市場將這款車稱之為「Tesla Model 2」，此前Tesla曾計劃在上海超級工廠生產一款掀背車，並出口到全球。另外，Tesla亦於去年宣布將在上海建立新的研發中心，打造「中國式」的電動車，當時Tesla發布了一張小型掀背車的早期設計圖，令市場猜測，這將是Tesla在新電動車的設計和外形方面追求的方向。

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编辑：李勝男