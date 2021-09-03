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【疫市招聘】勞動力嚴重短缺　美國麥當勞貼橫額鼓勵14歲孩子應徵

商業 18:41 2021/09/03

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俄勒岡州梅德福市（Medford）的一間麥當勞，在餐廳門前掛起一幅巨大的橫額，鼓勵14歲和15歲的孩子應徵。（法新社資料圖片）

近幾個月來，勞動力短缺已成為了許多美國企業面臨的嚴峻考驗，不少企業都在想盡辦法吸引應徵者。俄勒岡州梅德福市（Medford）的一間麥當勞，更在餐廳門前掛起一幅巨大的橫額，鼓勵14歲和15歲的孩子應徵。

【香港出口】港口貨物吞吐量今年第二季跌18.4%　海運及河運貨物同跌

美國各州的勞動法各有不相同，勞工部將從事非農工作的最低法定年齡定為14歲。在俄勒岡州，14歲或以上的未成年人可從事食品服務等非危險工作，只要在非上課時間工作，並有足夠的休息時間就可上班。

擁有這間麥當勞特許經營權的Heather Coleman表示，「總是有人手問題，但在我家族經營麥當勞長達40年的歷史裏，這樣的人手短缺現象聞所未聞」。Coleman指，她之前將商店的最低工資提高到每小時15美元（約港元116），也沒有吸引到很多應徵者，新橫額卻在兩周內吸引了約25份新申請。

麥當勞官方拒絕對該做法發表評論，但表示公司正與所有特許經營店的加盟者分享招聘的最佳做法。

長久以來，快餐店一直依賴青少年勞動力，但主要對象仍是是16歲或以上。根據就業網站Zippia的研究統計，美國麥當勞就業人員的平均年齡為27歲。

除了麥當勞，Burger King和Wendy's的分店最近也曾張貼類似的宣傳標語。 今年年頭，俄亥俄州一間Burger King門店的牌子上寫著「你有14歲或15歲的孩子嗎？ 他們需要工作嗎？ 我們會雇用他們的。」

對於勞動人人手不足的主要原因，經濟學者歸因於人們對疫情的恐懼、部分學校仍未開學，以及缺乏可靠的託兒所等，導致成年人無法外出工作。

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責任編輯：李智美

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