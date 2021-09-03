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【新股IPO】網上券商一通金融申請上市 零佣金作招徠

股樓投資 19:43 2021/09/03

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近日遞表申請上市的公司有不少，其中一家是本地券商一通金融，公司已向港交所遞交上市申請，英高財務顧問為其獨家保薦人。一通金融自2016年起就港交所上市證券的交易採用「零佣金」計劃，向客戶徵收買賣A股、期貨及期權的經紀佣金及所有其他費用。截至3月底止年度，公司收入達2.29億元，按年增長77%，客戶賬戶數近6.65萬個，當中3.34萬個為活躍賬戶。

【新股IPO】譚仔國際傳9月初闖關 集資7.8億【見下頁】

【MIRROR迷注意】MIRROR 12子 齊撐Samsung出新機 （新增多相）【見下頁】

根據一通金融的初步招股文件顯示，公司主要經營綫上折扣經紀及莊家活動業務，透過主要營運附屬公司一通投資者進行業務，從事第1類（證券交易）、第2類（期貨合約交易）、第3類（槓桿式外匯交易）、第4類（就證券提供意見）、第5類（就期貨合約提供意見）、第6類（就機構融資提供意見）及第7類（提供自動化交易服務）受規管活動。

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一通金融是次上市集資所得款項將用於擴大證券保證金融資業務，以及擴大首次公開發售貸款業務。

同場加映：【溫股知新】二萬六成關鍵 航運股掂唔掂？

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記者：張以正

港股 IPO
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