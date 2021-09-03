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【人才搶奪】IT人才就業機會多　重視企業文化及發揮空間

科技 19:30 2021/09/03

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疫情下IT人才的就業機會增加，在挑選公司時，他們又會考慮哪些因素？

疫情下，各行各業加快利用科技進行業務轉型，對於資訊科技（IT）相關人才需求若渴，令IT人才就業機會增加。有本地IT從業人員表示，在挑選公司時，首要考慮公司工作環境及文化，是否能提供足夠支援及發揮空間，人工及福利反而是次要條件。

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毅知顧問公司董事總經理周綺萍表示，疫情爆發前，本地企業對IT人才已有一定需求。是次疫情更成為一個推動力，無論傳統公司、學校、零售行業，甚至虛擬銀行等新興行業，都需增聘科技人員來支援業務發展。她指，目前本地缺乏初級至中層科技人員，企業對系統支援、程式開發、網絡保安人員等職位需求大。

現於理工大學就讀電子計算學系三年級的冼小華（Tommy）分享，自己曾在學校實習時，負責設計及開發一款教育類遊戲，在過程中不但可運用個人所學，更有機會親身了解客戶需求。此外，他亦曾經在遊戲代理公司工作，負責維護伺服器以及與開發人員溝通。他認為，現時愈來愈多新科技產生，隨着新興及創科行業不斷發展，市場對於IT人才會持續有需求，並相信未來發展前景可觀。

周綺萍表示，疫前本地企業對IT人才已有一定需求。是次疫情導致市場對IT人才的需求急增，無論傳統公司、銀行及零售等行業，都需要增聘科技人員。（資料圖片）

累積工作經驗後，Tommy計劃畢業後從事獨立遊戲開發者工作，甚至有意創業，夥朋友開設遊戲製作室。若要打工，Tommy表示首要考慮工作環境及企業文化。他認為，「IT行業不時會面臨不可抗力因素，例如伺服器突然故障，需在限期內趕工交貨等，因此時常要超時工作。」並指企業應避免員工進行非必要加班，並注重員工休息時間。同時亦期望公司提供輕鬆具有活力的環境，不要過於聚焦傳統技術，並鼓勵員工進行創新，應用新事物及新科技，提供足夠的發揮空間。

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目前在潮流品牌公司擔任應用程式開發員的Jacob亦稱，公司的環境及文化成為主要考慮因素。他指在應徵工作時，未必會考慮公司規模大小，反而會着重該公司是否採用較新的電腦軟件及技術，至於工資及福利是次要的考慮因素。

Jacob從事IT行業數年，他認為，「IT行業變化迅速，每天都有新事物出現，因此需要不斷發掘更多硬技能，以增加個人競爭力。」現時Jacob除了擁有一份穩定全職工作之外，同時亦會接一些網頁設計等Freelance工作，希望透過接觸不同性質的工種，來提升工作技能。

至於企業如何有效吸納人才？周綺萍指出，IT人才着重發展空間及前景，傳統企業若要吸引人才，應為員工提供足夠的支援及資源，並讓科技人才感到被受重用。例如大型公司可在IT方面投放更多資金，給予足夠預算升級電腦系統，在日常工作中採用創新科技及技術等。「當IT人才感覺受到公司重用，並擁有足夠發揮空間時，自然會願意留下發展。」

企業建良好形象　可作招徠

至於與IT相關行業的公司，她認為，此類公司應具備更高的前瞻性，對科技軟件工具接受程度更高，以及採用創新技術，才能更有力吸引年輕IT專才。她也建議，企業切勿忽視員工的進修需求，可為他們提供額外的進修課程，以及行業交流機會，讓員工增加見識。

記者：李寶如

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