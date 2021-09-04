【BNO移民英國】國民保險供款率擬增加 料2500萬人受影響

英國放寬英國國民（海外）護照（BNO）持有人移民限制，移居英國成港人熱話。英媒報道，英國政府計劃提高國民保險供款比率，以增加稅收，為改革社會保障系統提供額外資金。若英國政府打算增加國民保險供款率最少1個百分點，料有2,500萬打工仔及僱主受影響。

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《泰晤士報》報道，衞生大臣賈偉德（Sajid Javid）建議提高國民保險（National Insurance， NIC）供款比率2個百分點，以增加稅收改革社會保障系統外，同時增撥預算處理國民保健服務（NHS）積累的病患。

消息指，估計賈偉德將會在國會夏季休會結束後提出議案，並在下議院再次休會前3星期內，盡快通過立法。

《每日電訊報》則報道，英國政府傾向把國民保險供款率提高1個百分點，稍低於財政部增加1.25個百分點的建議，而雙方目前未達成共識。

若按照增加1個百分點國民保險供款比率計算，最少有2,500萬員工及僱主受影響。

年收入 原本NIC支出 增加供款率後支出 額外支出 10,000 52 56 4 15,000 652 706 54 25,000 1,852 2,006 154 35,000 3,052 3,306 254 50,000 4,852 5,256 404 75,000 5,379 6,033 654 註：以增加供款率1個百分點計 單位：英鎊

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首相約翰遜（Boris Johnson）所屬的保守黨於2019年曾承諾不會提高所得稅、增值稅或國民保險稅率，若上述建議一旦落實提出，預料約翰遜會面臨壓力。同時，5名內閣大臣表明不會支持加稅。

現任下議院衛生委員會主席的前保守黨衛生大臣亨特（Jeremy Hunt）表示，增加NIC比率會對年輕人不公平，建議改革醫保及社保計劃，亦預料未來數年的醫療開支大增。

責任編輯：郭麗明