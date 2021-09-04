  • 28°C
香港時間 : 2021904日 (六) 09:04
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【BNO移民英國】國民保險供款率擬增加 料2500萬人受影響

環球社會熱點 08:05 2021/09/04

分享：

英國放寬英國國民（海外）護照（BNO）持有人移民限制，移居英國成港人熱話。英媒報道，英國政府計劃提高國民保險供款比率，以增加稅收，為改革社會保障系統提供額外資金。若英國政府打算增加國民保險供款率最少1個百分點，料有2,500萬打工仔及僱主受影響。

一行業水漲船高 突變缺人好工 【下一頁】

《泰晤士報》報道，衞生大臣賈偉德（Sajid Javid）建議提高國民保險（National Insurance， NIC）供款比率2個百分點，以增加稅收改革社會保障系統外，同時增撥預算處理國民保健服務（NHS）積累的病患。

消息指，估計賈偉德將會在國會夏季休會結束後提出議案，並在下議院再次休會前3星期內，盡快通過立法。

《每日電訊報》則報道，英國政府傾向把國民保險供款率提高1個百分點，稍低於財政部增加1.25個百分點的建議，而雙方目前未達成共識。

若按照增加1個百分點國民保險供款比率計算，最少有2,500萬員工及僱主受影響。

年收入 原本NIC支出 增加供款率後支出 額外支出
10,000 52 56 4
15,000 652 706 54
25,000 1,852 2,006 154
35,000 3,052 3,306 254
50,000 4,852 5,256 404
75,000 5,379 6,033 654
註：以增加供款率1個百分點計
單位：英鎊

英青年管有種族歧視物品罪成 判讀莎士比亞 【下一頁】

首相約翰遜（Boris Johnson）所屬的保守黨於2019年曾承諾不會提高所得稅、增值稅或國民保險稅率，若上述建議一旦落實提出，預料約翰遜會面臨壓力。同時，5名內閣大臣表明不會支持加稅。

現任下議院衛生委員會主席的前保守黨衛生大臣亨特（Jeremy Hunt）表示，增加NIC比率會對年輕人不公平，建議改革醫保及社保計劃，亦預料未來數年的醫療開支大增。

責任編輯：郭麗明

相關文章

前英軍圖救400阿富汗人被捕 僅允帶1人離境
2021/09/03
前英軍圖救400阿富汗人被捕 僅允帶1人離境
阿富汗難民男童逃至波蘭 誤食毒菇果腹身亡
2021/09/03
阿富汗難民男童逃至波蘭 誤食毒菇果腹身亡
C朗再穿曼聯7號球衣 英女王也瘋狂搶簽名波衫？
2021/09/03
C朗再穿曼聯7號球衣 英女王也瘋狂搶簽名波衫？
【變種病毒】Mu變種肆虐哥倫比亞 致日增約700死
2021/09/03
【變種病毒】Mu變種肆虐哥倫比亞 致日增約700死
日本手握500人名單 僅助1人成功撤離阿富汗
2021/09/03
日本手握500人名單 僅助1人成功撤離阿富汗

你可能感興趣

前英軍圖救400阿富汗人被捕 僅允帶1人離境
18:11 2021/09/03
前英軍圖救400阿富汗人被捕 僅允帶1人離境
阿富汗難民男童逃至波蘭 誤食毒菇果腹身亡
17:26 2021/09/03
阿富汗難民男童逃至波蘭 誤食毒菇果腹身亡
C朗再穿曼聯7號球衣 英女王也瘋狂搶簽名波衫？
18:38 2021/09/03
C朗再穿曼聯7號球衣 英女王也瘋狂搶簽名波衫？
移民 網絡熱話 英國 約翰遜 BNO

上一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（09月04日 時間09:00）

下一篇文章

塔利班創辦人巴拉達爾 料執掌阿富汗新政府
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【BNO移民英國】一行業水漲船高 突變缺人好工
【BNO移民英國】一行業水漲船高 突變缺人好工
新型冠狀肺炎全球疫情（09月04日 時間08:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（09月04日 時間08:00）
歐洲同陷運輸人手荒 缺40萬貨車司機
歐洲同陷運輸人手荒 缺40萬貨車司機
狼狽撤離阿富汗啟發歐盟 擬自組軍隊
狼狽撤離阿富汗啟發歐盟 擬自組軍隊
新西蘭商場孤狼恐襲 男子刺傷數人後被擊斃
新西蘭商場孤狼恐襲 男子刺傷數人後被擊斃
菅義偉放棄連任日本首相 不參選自民黨總裁（第二版）
菅義偉放棄連任日本首相 不參選自民黨總裁（第二版）