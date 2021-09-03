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2021年第2季iPhone市佔率下跌至第4名　三星全球產量最高

科技 18:42 2021/09/03

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，三星（Samsung）在本年第2季全球產量最高，市佔率達19%。

受新冠肺炎疫情影響，印度及越南等地生產進程拖慢。據研查機構《TrendForce》最新報告指，2021年第2季全球智能手機產量下降11%，只有3.07億部。至於各大手機品牌排名，三星（Samsung）在本年第2季全球產量最高，市佔率達19%。

<<【芯片荒】 蘋果稱iPhone面臨供應鏈瓶頸　芯片短缺延續至2022年

<<【iPhone 13】iPhone 12 mini銷量低於預期　傳蘋果將大減iPhone 13 mini產量

數據顯示，本年第2季全球智能手機產量下跌至3.07億部，也較去年同期增長約10％。總體而言，本年上半年手機生產總數為6.52億部，按年增加18%。不過，iPhone第二季的市佔率為13.7％，按季下跌22.2%，生產量約4200萬部。僅排名第4，並落後於三星、OPPO及小米。

三星全球市佔率達19%，生產量約為5850萬部，排名第一。排名第二的OPPO市佔率則達到16.1%。報告預計，蘋果 （Apple）的iPhone 13在第三季上市後，其在該季的產量可達整體智能手機的15.8％，有望重回全球第2名。

責任編輯：李寶如

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