2021年第2季iPhone市佔率下跌至第4名　三星全球產量最高

▲ ，三星（Samsung）在本年第2季全球產量最高，市佔率達19%。

受新冠肺炎疫情影響，印度及越南等地生產進程拖慢。據研查機構《TrendForce》最新報告指，2021年第2季全球智能手機產量下降11%，只有3.07億部。至於各大手機品牌排名，三星（Samsung）在本年第2季全球產量最高，市佔率達19%。

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數據顯示，本年第2季全球智能手機產量下跌至3.07億部，也較去年同期增長約10％。總體而言，本年上半年手機生產總數為6.52億部，按年增加18%。不過，iPhone第二季的市佔率為13.7％，按季下跌22.2%，生產量約4200萬部。僅排名第4，並落後於三星、OPPO及小米。

三星全球市佔率達19%，生產量約為5850萬部，排名第一。排名第二的OPPO市佔率則達到16.1%。報告預計，蘋果 （Apple）的iPhone 13在第三季上市後，其在該季的產量可達整體智能手機的15.8％，有望重回全球第2名。

責任編輯：李寶如