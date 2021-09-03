【溫股知新】二萬六成關鍵 航運股掂唔掂？

其他股評時段:

01:10 大市

03:24 走勢

03:44 美股

07:00 1378 中國宏橋集團

10:10 1772 贛鋒鋰業

11:32 八大金剛

11:41 9618 992 6690

12:11 857 中國石油

12:51 941 中國移動

13:44 82 瘋狂體育

16:36 914 海螺水泥

17:50 522

18:23 148 建滔

20:38 1691 JS環球

22:22 316

22:47 6690

24:50 1347

25:05 港交所

25:10 914

26:07 6110

26:49 2385

27:17 836

27:59 1033

28:34 700

28:55 2845

29:35 2013

30:30 269

30:46 3174

31:23 6618 京東

32:39 雷蛇

33:33 3323 中國建築

34:21 1071 華電

34:46 2331 李寧

35:20 1801 信達

36:12 382 中匯

38:42 1177 中國生物

39:05 航運股

40:12 1919 中遠海控

41:39 1779 新特能源



《香港經濟日報集團》免責聲明

本節目竭力提供準確而可靠的資訊，但不能保證絕對無誤；資訊如有錯漏而令閣下蒙受損失，《香港經濟日報集團》概不負責。同時，節目內容僅作參考，並不構成要約﹑招攬﹑邀請﹑誘使﹑任何形式之申述或訂立任何建議／推薦。投資涉及風險，閣下在作出投資決定時，務請運用個人獨立思考能力；如因節目內容／相關建議招致損失，概與《香港經濟日報集團》無關。談話內容純屬講者個人意見，並不代表《香港經濟日報集團》之立場。講者會有買賣。

【請將 iMoney智富雜誌 專頁設定為 "搶先看/See First"】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#iMoney網站: imoneymag.com

#iM名家股市評論: https://inews.hket.com/sran013-5/iMTV+

#iMoney訂閱計劃: http://imoney.hket.com/im/subscription