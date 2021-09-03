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【小米1810】小米雷軍不再擁有慈善機構「雷軍基金會」控制權　其B股持股量降至9.12% （第二版）

股市 19:00 2021/09/03

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【小米1810】小米雷軍不再擁有慈善機構「雷軍基金會」控制權　其B股持股量降至9.12%

聯交所披露，小米 （01810） 董事長雷軍不再控制慈善機構「雷軍基金會」，所以雷軍也不再被視為持有「雷軍基金會」手上3.08億B股的權益，意味雷軍的小米B股持股量由10.63%降至9.12%。以今日收市價25.40元計，「雷軍基金會」手持小米B股價值78.28億元。

小米公關部總經理王化在微博表示，雷軍不再控制雷軍基金會導致可統計份額降低，並非減持，這家基金會是一家具有公共性質的慈善機構，而雷軍根據香港的條例終止對基金會的控制。

翻查資料，雷軍基金會是在今年3月1日成立，是屬於《稅務條例》第88 條獲豁免繳稅的慈善機構或慈善信託。雖然捐款人如果向免稅慈善團體作出「認可慈善捐款」，可以申請扣稅，總額最高可達應評稅入息或利潤的 35%。不過由於雷軍是捐贈股票，而非現金，估計雷軍將不能申請扣稅。

小米早在今年7月宣布，雷軍向兩家慈善機構「小米基金會」及「雷軍基金會」分別捐贈約3.08億股B股，強調上述兩家機構均將所得款項作公益用途。

（第二版加入小米回應）

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港股 新經濟股 小米集團－W（01810） 雷軍

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