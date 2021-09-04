【社會共融】無障礙人工智能技術　助殘疾人士日常生活

▲ 為滿足殘障人士的社會需求，一眾科企近年都積極研發促進無障礙環境的AI技術，協助他們應付日常生活，並享受科技帶來的便利。（法新社資料圖片）

全球資訊科技急劇發展，利用人工智能(AI)技術改善生活已日漸普及。 然而，殘疾人士所遇到的科技障礙，導致「數碼鴻溝」愈來愈嚴重。

以語言障礙人士為例，由於他們在發音上有各種困難，以一般人為服務對象的AI模型、系統，未必適合。近日有科企針對研究出新AI對話模型，聲稱可幫助使用者以自己的聲音翻譯不同語言，還可協助聲音機能或語言機能障礙者。

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半導體公司NVIDIA日前研究將AI人工智能合成的聲音與真人聲音整合，並於INTERSPEECH 2021大會上展示其最新的AI語音對話模型。該模型打破人類說話時不同的語調，節奏和音色的限制，該全新的AI語音系統可用於線上客服，遊戲，亦能配合語言障礙患者在日常生活中應用。

雖然AI技術日新月異，但其合成的聲音與真人聲音仍有偏差。原因在於人類說話時帶有的複雜節奏、音調和音色，AI技術暫時都難以重現。該公司是次研發的AI語音模型，可捕捉和模仿人類說話時聲音的細節，使AI合成出來的聲音與真實的人聲更相似，有別於其他語音助理如Google Assistant、亞馬遜的Alexa。

NVIDIA團隊指出，透過其RAD-TTS技術，使用個人說話的聲音來訓練文字轉語音模型，即能將任何文字提示變成說話者的聲音。而該AI模型不只可用於配音，文字轉語音的功能及遊戲上，還可配合歌曲旋律，模擬歌手表演，還可模仿出歌手唱歌時的情感。

目前，該項研究的部分成果已放在NVIDIA NeMo工具套件中，並被列入開放原始碼內，有興趣的用家可在NVIDIA GPU Cloud（NGC4）或其他軟件中心取用。經最佳化調整後，可配合NVIDIA的GPU執行。與此同時，研究團隊仍持續研究AI對話功能，包括自然語言處理，自動語音識別，關鍵字偵測，音訊增強等。

Google針對痛點 建立語言辨識Al模型

事實上，Google早前亦有針對語言障礙人士的痛點，建立語言障礙者的語言辨識Al模型。透過AI模型，不但讓語言障礙者使用聲控設備，機器亦能將語言轉為文字，讓語言障礙擬者透過文字與更多人對話。同時，Google也針對手勢，貶眼等其他溝通方式，建立電腦視覺模型，讓語言障礙擬者能夠更加獨立與外界溝通。

據世界衛生組織（WHO）數據估計，全球約有10億人口身患殘疾。 為滿足殘障人士的社會需求，一眾科企近年都積極研發促進無障礙環境的AI技術，例如Microsoft就透過應用程式「Seeing Al」，讓視障人士辨認物件，貨幣面值及人物樣貌等，協助他們應付日常生活，並享受科技帶來的便利，重新走出社區。

Microsoft考量殘疾人士需要 加入輔助功能

此外，為協助業界開發人員在軟件加入輔助殘疾人士的功能，Microsoft早前曾推出開發人員專用的「Accessibility Insights」工具，透過人工智能檢測網頁或軟件的用戶界面設計，有否包括無障礙的設計或輔助功能。

該項工具還將持續更新，長遠會為開發人員偵測及提供更多共融設計的建議，確保科技方案在開發階段時已考量殘疾人士的需要，提升科技的可及性，並實現更共融的數碼經濟。

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責任編輯：施雯雯