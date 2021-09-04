【細味醺徒@iM網欄】三種形式的清酒宴，您喜歡哪種？

最近我去了三個清酒品嚐晚宴（Sake tasting dinner)，大概是不同的運作方式，我尚且將它歸類成三種形式。

供應商配酒難有期望

第一種方式，也是坊間最常見的運作方式。它是由清酒批發商與餐廳合作，由清酒批發商帶來一批它們較想出售之酒，這些酒可能來自不同的酒藏，酒體風格截然不同。可是，風味大多是十分「大路」，即是易入口，又或是一些有主題的酒。那晚去的清酒品嚐會，正是屬於此類。

單單喝酒，其實問題也不大，畢竟人家花了那麼多功夫，就是想您在飯局後下單買酒，酒單獨喝來總不會太差。可是，一般這類「酒局」，批發商不會有唎酒師先到餐廳試菜，只是看當晚菜單執酒，實際是否配搭得宜，師傅用的汁醬與酒的味道是否合襯，往往臨場才知。因此，此類酒局一般都是依書執酒，酸度較高的餐前酒放最前，刺身配純米大吟釀，熱食配純米吟釀或吟釀，甘口酒配甜品，結果通常是食物與酒，各行各路。對大眾來說，如果沒太高期望，有酒喝，又有美食，也可以吧。是否參與，我會看它索價多少，僅僅抱著品酒時有些美食醫肚的心態。如果它取價不高，而當晚可品嚐的酒來自著名的酒藏的話，還是可以的。如果酒藏本身質素一般，我大多會Pass，實在無謂浪費喝酒的Quota。當晚我沒有選擇吃它的菜單，反而是單點了自己覺得適合配搭的食物，再加錢買它的sake pairing。意外地，仁勇的純米吟釀，配上炸物，是我近期覺得最好的配搭，夾的程度，沒有之一！後來聽朋友說，它有另一款本釀造辛口酒，配火鍋很好，秋冬火鍋定必一試。

▲ 仁勇純米吟釀

▲ 仁勇本釀造辛口

餐廳主辦看唎酒師功架

第二種方式，是由餐廳主辦的清酒晚宴。餐廳本身有駐場唎酒師，因此這類晚宴的質素會高一點。在安排菜單與配酒的過程中，師傅與唎酒師之間會有交流，師傅可以調整一下食物的味道或溫度去配襯酒，也可特地選一些能發揮酒體風味的食材加入菜單內。在訂定最終的菜單前，師傅和唎酒師可能已嘗試過不同形式的配搭，效果一定會較第一種形式的酒局佳。

這類酒局，部份也是以不同酒藏的酒作配搭，但更多是以單一酒藏為主題，以同一酒藏的不同款式的酒作配搭。這安排就好像紅酒的Vertical tasting。然而，兩者不同的地方，是這類主題宴，會以同一酒藏不同製作方法的酒作配搭；而紅酒的Vertical tasting ，則是喝同一酒莊不同年份出產的酒，但兩者皆可令參與者對酒藏的釀酒風格，有更深刻的體會。我當天參加的，就是以黒龍酒造為主題的清酒晚宴，當晚六枝酒都是來自這酒藏，以華麗而紮實的酒體，配襯當晚的食物。我當晚最喜歡的配搭，是海膽配搭黒龍福大吟釀。這配搭成功令酒與海膽的味道都有所提升。常言道，成功的清酒配搭，不僅僅是酒與食物配搭後沒有影響對方的味道，而是著重於兩者的味道皆有昇華。至少，也有其中一方的味道會更上一層樓，才是成功的配搭。

▲ 黒龍福大吟釀（網上圖片）

師傅也是唎酒師便不得了

最後一種方式，是師傅本身也是唎酒師，這樣的清酒宴，最物有所值，因為師傅兩邊都懂，所以每道菜的味道，在合適的酒體配搭下，會顯現到最高的水準及層次。上月我便寫了一篇關於清酒高人的文章，他的餐廳正正是以此方式營運，著實是清酒迷朝聖之處。

如果嫌太花費，也不妨找三五知己，帶不同種類的酒設酒局，然後自己嘗試單點食物，考考自己配酒的眼光。當然，大前提是要有相熟的師傅，願意收您低廉或免收開瓶費。著實，香港大多日本餐廳的開瓶費很高，酒價也開高兩至三倍，想自己安排酒局，也不易為。

▲ 黒龍清酒鑑賞會的配搭

作者_醺徒（應雲遊）簡介 七年前開始愛上清酒，之後酒櫃幾乎沒有再增添過紅白酒。對清酒的悟性較高，熱愛得每年總會抽時間到日本參與全國酒展，看清酒製作展覽；閒時會到日本網網購清酒，睇酒評。品評一向愛恨分明。

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