前英軍圖救400阿富汗人被捕 僅允帶1人離境

英國上周六（28日）宣布阿富汗撤僑行動結束，惟仍有不少具撤離資格人士滯留當地。一名英國前軍人企圖撤離400名阿富汗人時被塔利班拘捕，塔利班其後允許他帶1名助手離開阿富汗。該英國前軍人指，塔利班要求其他人返回喀布爾，未來會繼續協助團隊離開。

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現年37歲的斯萊特（Benjamin Slater）曾為英國皇家憲兵（Royal Military Police），曾擔任英國大使保鏢，並創立的非牟利組織Nomad Concepts Group，總部位於阿富汗首都喀布爾（Kabul）。

塔利班入城後，斯萊特嘗試安排旗下50名員工連同家屬共400人逃離當地。由於無法在英國宣布結束撤僑前，為員工獲得英國簽證，斯萊特決定經帶領眾人從陸路離開。

斯萊特聘請1名當地人，帶同他和400名阿富汗人到邊境檢查站附近一間酒店匿藏等候時機。然而周四（2日）早上，斯萊特被塔利班成員拘捕並監禁。塔利班在監獄中審問斯萊特，並盤問其員工情況。據悉，員工中有多名單身女性，她們獨自住在酒店房間內，行為與塔利班對女性規定不符。

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塔利班於周四夜晚釋放斯萊特，但僅允許他帶1名助手離境。其他員工及家屬因未獲其他國家簽證，需返回喀布爾。斯萊特表示，未來將繼續為團隊爭取西方國家簽證，並懇求外交部介入協助。他接受英國媒體《電訊報》（The Telegraph）時指，英國當局並未表示會為團隊成員批出簽證，對此感到失望。

責任編輯：李俊儀