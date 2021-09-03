  • 33°C
香港時間 : 2021903日 (五) 18:06
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

前英軍圖救400阿富汗人被捕 僅允帶1人離境

環球社會熱點 17:55 2021/09/03

分享：

英國上周六（28日）宣布阿富汗撤僑行動結束，惟仍有不少具撤離資格人士滯留當地。一名英國前軍人企圖撤離400名阿富汗人時被塔利班拘捕，塔利班其後允許他帶1名助手離開阿富汗。該英國前軍人指，塔利班要求其他人返回喀布爾，未來會繼續協助團隊離開。

日本手握500人名單 僅助1人成功撤離阿富汗 【下一頁】

現年37歲的斯萊特（Benjamin Slater）曾為英國皇家憲兵（Royal Military Police），曾擔任英國大使保鏢，並創立的非牟利組織Nomad Concepts Group，總部位於阿富汗首都喀布爾（Kabul）。

塔利班入城後，斯萊特嘗試安排旗下50名員工連同家屬共400人逃離當地。由於無法在英國宣布結束撤僑前，為員工獲得英國簽證，斯萊特決定經帶領眾人從陸路離開。

斯萊特聘請1名當地人，帶同他和400名阿富汗人到邊境檢查站附近一間酒店匿藏等候時機。然而周四（2日）早上，斯萊特被塔利班成員拘捕並監禁。塔利班在監獄中審問斯萊特，並盤問其員工情況。據悉，員工中有多名單身女性，她們獨自住在酒店房間內，行為與塔利班對女性規定不符。

阿富汗女性成逃難受害者 被迫假結婚扮夫妻 【下一頁】

塔利班於周四夜晚釋放斯萊特，但僅允許他帶1名助手離境。其他員工及家屬因未獲其他國家簽證，需返回喀布爾。斯萊特表示，未來將繼續為團隊爭取西方國家簽證，並懇求外交部介入協助。他接受英國媒體《電訊報》（The Telegraph）時指，英國當局並未表示會為團隊成員批出簽證，對此感到失望。

責任編輯：李俊儀

相關文章

阿富汗難民男童逃至波蘭 誤食毒菇果腹身亡
今日
阿富汗難民男童逃至波蘭 誤食毒菇果腹身亡
日本手握500人名單 僅助1人成功撤離阿富汗
今日
日本手握500人名單 僅助1人成功撤離阿富汗
狼狽撤離阿富汗啟發歐盟 擬自組軍隊
今日
狼狽撤離阿富汗啟發歐盟 擬自組軍隊
阿富汗女性成逃難受害者 被迫假結婚扮夫妻
今日
阿富汗女性成逃難受害者 被迫假結婚扮夫妻
塔利班硬撼反抗勢力 亙稱重創對手
今日
塔利班硬撼反抗勢力 亙稱重創對手

你可能感興趣

阿富汗難民男童逃至波蘭 誤食毒菇果腹身亡
今日 17:26
阿富汗難民男童逃至波蘭 誤食毒菇果腹身亡
日本手握500人名單 僅助1人成功撤離阿富汗
今日 16:14
日本手握500人名單 僅助1人成功撤離阿富汗
狼狽撤離阿富汗啟發歐盟 擬自組軍隊
今日 13:29
狼狽撤離阿富汗啟發歐盟 擬自組軍隊
外交 英國 阿富汗

上一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（09月03日 時間18:00）

下一篇文章

C朗再穿曼聯7號球衣 英女王也瘋狂搶簽名波衫？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

北韓再拒疫苗 今次係邊隻？
北韓再拒疫苗 今次係邊隻？
【BNO移民英國】一行業水漲船高 突變缺人好工
【BNO移民英國】一行業水漲船高 突變缺人好工
越南爆疫多地封城 或加劇全球咖啡供應緊張
越南爆疫多地封城 或加劇全球咖啡供應緊張
美國刪阿富汗軍備報告 聲稱保護盟友
美國刪阿富汗軍備報告 聲稱保護盟友
新型冠狀肺炎全球疫情（09月03日 時間18:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（09月03日 時間18:00）
菅義偉放棄連任日本首相 不參選自民黨總裁（第二版）
菅義偉放棄連任日本首相 不參選自民黨總裁（第二版）