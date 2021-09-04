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大華銀行　關懷社區不遺餘力　積極推動可持續發展

iMoney智富 00:00 2021/09/04

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作為擁有80多年歷史的亞洲領先銀行，大華銀行集團（下稱大華銀行）一貫堅守最高標準的管治和風險文化，並積極履行社會責任，同時將亞洲區內的長遠經濟、社會和環境福祉視為己任，備受同業與客戶推崇，當中帶領團隊不斷進步的大中華區行政總裁葉楊詩明更是功不可沒。

「我們不但着眼於客戶的未來，也關注新世代的成長及發展，故『關懷社區』不是一種概念或一句口號，而是一份堅定不移地對員工、社區和環境的長遠承諾。」葉楊詩明指出，去年疫情出現，令大華銀行更重視可持續發展，因而更積極鼓勵和支持集團業務及各持份者的環境項目，共同為社區締造一個強大而可持續發展的未來。
　
以關懷員工為例，葉楊詩明引述，該行於疫情期間迅速作出一系列安排，讓大部分同事可在家工作，更因應現有工作模式，在辦公室增設如「共享辦公桌」及互動協作區（collaboration area）等特色配置及貼心設施，配合每星期最多兩天在家工作以及每月額外兩小時的休假安排，讓員工平衡工作和私人事務，從而更專心工作，全面提升效率。

大華銀行在疫情期間積極籌集捐款及物資，扶助弱勢社群及有需要人士。

支援弱勢社群抗疫

在連繫社區方面，葉楊詩明表示，大華銀行在去年於疫情中透過「#UnitedforYou新冠病毒援助計劃」籌集逾1,500萬港元，幫助前醫護人員和弱勢社群，其中大華銀行香港分行為播道兒童之家和兒童癌病基金共籌得逾24萬港元捐款，並透過集團的「My Digital Space」計劃，捐贈50部電腦予本地學童，支援中小學的網上授課。「今年我們繼續向弱勢群體捐贈60部電腦及30個電腦熒幕，為他們提供數碼學習資源。」
　　
秉承集團以藝術、兒童及教育為3大企業社會責任的重點，葉楊詩明直言，該行亦透過年度藝術比賽、各類型的藝術合作及外展活動，如自2017年起透過大華銀行「藝．坊」舉辦「大華銀行年度水墨藝術大獎」、成為Art Central的首席合作夥伴等，讓公眾有更多機會接觸藝術、培育藝術人才，以至為傳統文化注入新元素，令藝術在社區發光發熱。

藝術一向是大華銀行致力推動的企業社會責任項目之一，圖為大華銀行「藝．坊」舉辦的「2019 年大華銀行年度水墨藝術大獎」頒獎典禮（相片攝於疫情前）。

為促進環保意識，葉楊詩明闡述，該行將持續改善能源效益、環境資源保育及廢物管理等不同領域的表現，期望藉減廢、循環再用和循環再造的實際行動，鼓勵大家建立保護環境的責任。「現時本行位於新加坡的總部大樓及在泰國曼谷的大華銀行大樓，已獲新加坡建設局頒發『綠色建築認證』，並計劃在2023年前讓所有大華銀行的大樓取得『綠色建築認證』。」

推展可持續融資方案
　
隨着香港與各地政府均推出可持續發展計劃，以實踐《巴黎氣候協定》的承諾，葉楊詩明強調，大華銀行已將可持續發展的風險因素納入風險管理，如在信用評級和審批過程中，考慮「環境、社會和企業管治」（ESG）因素。此外，該行也會提供一系列可持續解決方案，協助客戶為其社區帶來正面影響，以及逐步採用和促進適應氣候變化的措施，支援客戶轉型至低碳經濟等。
　　
「我們亦為企業客戶設立可持續融資方案，並於去年推出《大華銀行智慧城市可持續融資框架》，成為亞洲首間為創建智慧城市的企業提供相關融資方案的銀行。」葉楊詩明續說，截至今年首季，該行的可持續融資組合總計超過680億港元。單是2020年已為客戶提供240億港元的可持續融資，屬2019年的4倍以上。

展望為關懷社區作出更大貢獻，葉楊詩明指未來將投放更多資源，為本港培育更多藝術人才，並將藝術帶到社區，而由員工組成的義工隊亦會繼續深入社區，為有需要人士提供服務。「我們也會藉與各方合作，加強社區對可持續發展的認識，包括舉辦性別平等活動，以及參與有關可持續發展的論壇，與其他企業共同探討各行業所面對的挑戰及解決方案。」


卓越企業領袖　助團隊發揮所長

要成為傑出的金融業領袖，葉楊詩明形容，身為行政總裁，如同樂團的指揮一樣，首要是懂得連繫及融合不同成員的專長，使他們在各自的範疇內做到最好，並能互相合作，創造出一個互補、融合和團結的公司文化，齊心合力達到業務目標。

此外，她指行政總裁要帶領團隊向前邁進，務必比任何人更清楚公司及行業的發展方向，並制定明確的業務目標，配合足夠的溝通及不同的培訓渠道，使員工明白公司的未來路向和策略，方能與公司步伐一致。「行政總裁除有敏銳的商業觸角外，還要對社會貢獻善心，我時常提醒自己要成為僕人式領袖，服務員工、客戶和其他持份者，並將他們的利益放在首位。」
 

（資料由客戶提供）

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