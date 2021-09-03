【一家五口安樂窩】三代同堂住540呎居屋 38萬兩房變三房 色調風格各異全家滿足

在香港可以三代同堂長幼共住，的確不容易，除了單位可同時容納多人居住之外，夫妻間亦不介意與長輩一起住，而是次介紹的居屋單位是574平方呎，位於元朗屏欣苑，該單位花了約3個月，共38萬裝修。業主是5人家庭，當中包括：男業主、媽媽、妹妹、妹夫和一個小朋友。

業主在設計上將所有想法交給設計師發揮，最重要一點是全家人住在一起。其次，房間分配亦有要求。妹妹、妹夫和小朋友須住在一間房，男業主和媽媽各自一間房。然而，當負責設計公司OK DECORATION DESIGN LTD接手時，發現單位設計上最困難的地方是，媽媽和妹妹房間是相通的，所以必須做一個雙面櫃去分隔2間房。

裝修後：

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單位的客廳以日式風格為主題，為了不影響客廳整體的感覺，同時採用了暗門的設計，把男業主房間和客廳分開。其次，電視以假的日式白紙趟門設計去遮蓋，當看電視的時候，打開趟門遮擋儲物空間。當不看電視的時候，則可遮擋電視黑色的畫面。

房間方面，單位的格局是四四方方，變相擺放東西受限，所以設計師希望一間房內有一張書枱、一個衣櫃和一張床。由於媽媽的單人房間比例相對少一點，設計師考慮到女性愛美的天性，衣服相對多一點，所以他希望以「均衡」的方式去解決儲物量的問題。

裝修後：

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另外，男業主在房間設計上有一個要求。他要求有一張書枱，但基於空間有限，同時又不影響雅觀的情況下，設計了一張節省空間的可折疊式書枱，如果沒有需要的話，可藏於衣櫃內，有需要時則可拉出來。再者，男業主床頭有一扇鐵窗，為了不影響個人睡眠質素，所以安裝了活動趟門去遮擋自然陽光，讓他有需要的時候，才打開趟門。如果不是，平日可關閉趟門去遮擋陽光。

裝修前：

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整體來說，設計師希望3間房帶出不同風格，所以在設計上盡顯心思。媽媽房間以簡單、簡約和耐看的風格為主。男業主房間以型格、深色為前提之下，揀選了深藍色為主調，同時傢俬偏向現代化。而妹妹房間雖是一家三口住在裡面，但妹妹對粉紅色有一種獨特的喜好，同時妹夫亦順她意，所以在選色上以粉色為主調。

裝修費用（不包家電、磁磚潔具）︰ 清拆：15000 水電：27000 泥水：38000 油漆：70000 木工：45000 傢俬：170000 雜項：15000 合共 ：約38萬總計

圖片由OK DECORATION DESIGN提供

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責任編輯：陳頌潔