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【有相睇】新蒲崗采頤花園760萬沽　買家寧買未補價居屋不買私樓　只為豪華靚裝

股樓投資 17:21 2021/09/03

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樓市暢旺，連居屋樓價也升至高位。富誠地產分區董事林柏榮表示，采頤花園一個3房單位以綠表價760萬元成交，樓價幾乎媲美私樓單位。

成交單位為采頤花園7座中層C室，單位為3房間隔，實用面積589平方呎，座向東北望屋苑樓景，日前以$760萬元（綠表）成交，實用呎價12,903元。從代理提供的單位相可見，單位內櫳闊絡企理，開放式廚房連接客廳，並巧妙間隔出用餐區域，空間實用。

    點擊圖片放大
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據悉，上述單位業主於2012年6月於二手市場以325萬元（綠表）購入，持有單位9年，是次轉手賬面獲利435萬元，期間升值1.3倍。代理補充，根據房委最新成交數字，反映市場氣氛熱烈，至今所推出的新居屋，綠置居及重售單位沽出達8成。 鑽石山啟翔苑、火炭彩禾苑及馬鞍山錦駿苑均錄得100%沽清。 

資料顯示，采頤花園位於新蒲崗彩虹道242號，鄰近港鐵鑽石山站及彩虹站，屋苑於2001年落成，樓齡20年。采頤花園為九龍區內價格較高的居屋屋苑之一，曾問鼎區內呎價居屋王。

同場加映︰【iM Cafe】新經濟股多搞作 港股反彈料未完

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撰文 : 謝昕蕎

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