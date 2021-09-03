【新股IPO】電動車品牌Iconiq Motors傳研SPAC 形式赴美上市　估值312億美元

彭博報道，中國電動汽車品牌Iconiq Motors正考慮透過與特殊目的收購公司（SPAC）合併方式在美國上市，最快今年底成事，公司估值約40億美元（312億元）。據悉，討論仍處於初步階段，未肯定能成事。

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Iconiq Motors於2016年創立，與汽車代工生產商Magna Steyr及微軟（美：MSFT）有合作，公司在天津、上海及杜拜都有辦公室。公司目標針對高端電動車市場，擬在2023年底推出Iconiq Seven系列多用途車。

美國證券交易委員會（SEC）主席Gary Gensler此前明言，中國企業赴美上市時需要披露更多詳細信息。SEC據報已開始向尋求於紐約上市的中國公司，發布新的披露要求。外電報道，一些公司已收到有關進一步披露其在IPO中使用可變利益實體（VIE），以及中國當局可能干預公司運營風險的詳細指示。新要求未知是否適用以SPAC借殼上市。

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編輯：吳敏芳

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