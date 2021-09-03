  • 33°C
香港時間 : 2021903日 (五) 17:54
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新股IPO】電動車品牌Iconiq Motors傳研SPAC 形式赴美上市　估值312億美元

股市 17:18 2021/09/03

分享：

彭博報道，中國電動汽車品牌Iconiq Motors正考慮透過與特殊目的收購公司（SPAC）合併方式在美國上市，最快今年底成事，公司估值約40億美元（312億元）。據悉，討論仍處於初步階段，未肯定能成事。

    點擊圖片放大
    +4
    +3

Iconiq Motors於2016年創立，與汽車代工生產商Magna Steyr及微軟（美：MSFT）有合作，公司在天津、上海及杜拜都有辦公室。公司目標針對高端電動車市場，擬在2023年底推出Iconiq Seven系列多用途車。

美國證券交易委員會（SEC）主席Gary Gensler此前明言，中國企業赴美上市時需要披露更多詳細信息。SEC據報已開始向尋求於紐約上市的中國公司，發布新的披露要求。外電報道，一些公司已收到有關進一步披露其在IPO中使用可變利益實體（VIE），以及中國當局可能干預公司運營風險的詳細指示。新要求未知是否適用以SPAC借殼上市。

相關文章：福布斯擬SPAC形式 最快年底在紐交所上市融資31億

【鄭志剛、李家傑有份】DayDayCook以SPAC赴美上市　擬融資最多3.1億元

【中概股風暴】美國證交會就中國企業赴美IPO提出新披露要求

編輯：吳敏芳

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】或使用【新股IPO】小工具

****同場加映****
登入HKET「財經台」收看／收聽貼市財經資訊及分析!
重溫《ET開市直擊》-內地召車平台遭約談 新經濟股又要回？

 

 

 

汽車 美國 收購 合併 IPO 中國 特殊目的收購公司（SPAC）

上一篇文章

【林順潮公司】希瑪眼科涉足牙科　斥資3.85億人幣入股愛康健齒科

下一篇文章

【港股市況】恒生指數跌188點　美團阿里巴巴跌3%、快手逆市升2%（不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【疫苗優惠】一文看清打針抽獎優惠　商界送機票、送酒店住宿、送股票、送千萬新樓（不斷更新）
【疫苗優惠】一文看清打針抽獎優惠　商界送機票、送酒店住宿、送股票、送千萬新樓（不斷更新）
【悅榕莊結業】卓悅關連公司旗下美容院悅榕莊突停業、有員工稱已全線結業　卓悅澄清﹕並無持有相關公司的任何股權（第三版）
【悅榕莊結業】卓悅關連公司旗下美容院悅榕莊突停業、有員工稱已全線結業　卓悅澄清﹕並無持有相關公司的任何股權（第三版）
【恒指夜期+ADR】阿里千億共富美股盤前興奮　收市倒跌　夜期跌111點（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】阿里千億共富美股盤前興奮　收市倒跌　夜期跌111點（不斷更新）
【共同富裕】阿里巴巴投入1000億元推動共同富裕、股價跌3%　張勇：國家好社會好阿里才會好
【共同富裕】阿里巴巴投入1000億元推動共同富裕、股價跌3%　張勇：國家好社會好阿里才會好
【打疫苗抽凱滙】逾250萬人登記信和華置凱滙疫苗抽獎　第二輪抽獎9.2起登記、有何獎品？（附網址連結）
【打疫苗抽凱滙】逾250萬人登記信和華置凱滙疫苗抽獎　第二輪抽獎9.2起登記、有何獎品？（附網址連結）
【恒大3333】恒大據報遭至少兩家內地大型信託催還貸款　旗下債券一度停牌　恒大跌3%破底、恒大汽車由跌轉升
【恒大3333】恒大據報遭至少兩家內地大型信託催還貸款　旗下債券一度停牌　恒大跌3%破底、恒大汽車由跌轉升