C朗再穿曼聯7號球衣 英女王也瘋狂搶簽名波衫？

葡萄牙球星C朗拿度戲劇性地重投英超球會曼聯擁抱的消息傳出後，有指連英女王都抵擋不住C朗魔力，搶購80件曼聯球衣，以及要求取得C朗回巢首件親筆簽名球衣。外媒為驗證傳聞真實性，嘗試尋找傳聞的出處，認為搶簽名球衣一說只是謠傳。

英青年管有種族歧視物品罪成 判讀莎士比亞 【下一頁】

曼聯（Manchester United）周五官方宣布，睽違12年後重返的C朗（Cristiano Ronaldo）將穿上7號球衣。有指英女王亦為之瘋狂，甚至已為王室工作人員訂購80件C朗曼聯球衣，同時要取得C朗回巢後首件親筆簽名球衣。

傳聞真確？

謠言始於一間體育公司Sport Innovation Society（簡稱SIS）的一則Twitter帖文，當中表示英女王已訂購80件C朗球衣，及要求他的親筆簽名；據悉今次亦是英女王首次問名人索取親筆簽名。

雖然SIS未有提供證據，但其帖文已獲得眾多媒體及社交網站轉發，並引起熱烈迴響。SIS其後刪去帖文及公開致歉，表示無法確認新聞真實性，決定把帖文移除。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

阿富汗難民獲永久居留 英國斥逾20億協助 【下一頁】

即使SIS已公開承認屬不實消息，但傳聞並沒有停止，其他媒體機構重複聲稱故事真實，甚至引用當初SIS的帖文內容而增加曝光。不過，其他知名體育媒體始終未有報道相關消息。

有體育網站於2018年的一份報告指出，英女王更有可能是另一支英超球會﹑韋斯咸（Westham）的支持者。報告亦指，英女王對阿仙奴情有獨種，因此絕對不是曼聯球迷，更沒有公開支持曼聯。

責任編輯：郭麗明