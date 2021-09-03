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【香港出口】港口貨物吞吐量今年第二季跌18.4%　海運及河運貨物同跌

商業 17:40 2021/09/03

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政府統計處今日（九月三日）公布船隻、港口貨物及貨櫃的2021年第二季的統計數字。港口貨物吞吐量按年下跌18.4%，為5 500萬公噸。當中，抵港港口貨物按年跌28.1%。離港港口貨物則升上升4.8%。（法新社圖片））

政府統計處今日（九月三日）公布船隻、港口貨物及貨櫃的2021年第二季的統計數字。港口貨物吞吐量按年下跌18.4%，為5 500萬公噸。當中，抵港港口貨物按年跌28.1%。離港港口貨物則升上升4.8%。

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在港口貨物中，2021年第二季的海運及河運貨物，較去年第二季分別下跌2.5%及40.7%，為3 830萬公噸及1 670萬公噸。

按主要裝貨國家或地區計算，抵港港口貨物中，重量錄得雙位數字升幅為越南，上升29.3%；印度尼西亞，上升27.7%；以及日本上升14.2%。至於錄得雙位數字跌幅的國家或地區，包括台灣下跌68.6%；中國內地下跌40.0%；韓國下跌39.7%；以及新加坡下跌34.0%）。

港貨物進出口至中國　錄雙位數字跌幅

在離港港口貨物中，重量錄得雙位數字升幅的主要卸貨國家或地區為澳門上升47.1%；菲律賓上升46.4%；馬來西亞上升35.5%；韓國上升29.6%、越南上升16.1%，以及台灣上升12.1%。只有中國內地，下跌11.9%，錄得雙位數字的跌幅。

然而，在短期的比較下，第二季經季節性調整的港口貨物吞吐量，按季比較大致維持不變。當中，抵港港口貨物較上季下跌6.0%，而離港港口貨物則較上季上升11.1%。

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責任編輯：馬意文

菲律賓 澳門 新加坡 進出口 南韓 香港 政府統計處 印度 日本 台灣

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