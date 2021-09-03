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【奧海城】家長支持兒童創作　奧海城邀兒童當顧問設計宣傳活動　一手包辦策劃及銷售

商業 17:05 2021/09/03

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大人營商尚且不易，但如果由小朋友當一個商場的顧問，負責策劃不同的營商活動又會是怎樣的效果？剛過去的暑假，就有23名5至10歲的小朋友以「快樂旅程」兒童顧問團的身份，替奧海城商場策劃了一系列活動，並當上《童樂市集》的檔主，向一眾市民推售不同產品。信和集團表示，兒童顧問團為其旗下的奧海城商場帶來了額外的家庭客生意。

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奧海城表示，透過市集籌辦過程，能建立小朋友的專注、自信及滿足感。兒童顧問團參與了製作《快樂旅程》，以象徵勇氣、祝福與希望的熱氣球為主要設計元素，創建4大主題區：全港最大熱氣球裝置、3D立體熱氣球光雕投影區、開心遊戲天地、由兒童做檔主的《童樂市集》，以及《驚喜市集》。當中的《童樂市集》更邀請了不同的小學、幼稚園團體參加，小朋友一手包辦攤位策劃、流程、製作，以至即場買賣；《驚喜市集》則主打本地品牌，銷售與熱氣球主題相關的手作產品。

信和集團市務集團總經理梁翠珊小姐指，這並非奧海城第一次舉辦由兒童創作的活動，商場於上年聖誕節已舉行過類似的活動，奧海城更於2017年起引入了OC STEM Lab創意工作室，啟發年輕人對STEM的興趣。她表示，以兒童創作為活動能成功吸引附近社區的家庭，為商場增加人流。

梁稱，家長對於兒童活動十分受落，信和集團每次舉辦的兒童課程或活動都獲得家人到現場支持，人流自然增加，奧海城銳意打造以年輕家庭為主要對象的銷售策略。

她續指，8月剛發放第一期消費券的第道個星期，商場的生意額有大概有三成增長，加上奧運熱潮影響，商場整個8月的人流增加約兩成。由於市民對於奧運的關注度極高，一連串賽事的支持活動皆獲得了很好的反響，連帶商場的運動用品或服裝銷售量亦一併增加。

對於下一輪消費券，梁翠珊表示奧海城亦會推出相應的優惠和推廣，她有信心中秋假期和換季能與消費券產生協同效應。

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責任編輯：李智美

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