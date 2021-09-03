【北京交易所】北交所定位新三板「升級版」對港交所有何影響？　一文看清金融機構看法

▲ 【北京交易所】北交所定位新三板「升級版」 對港交所有何影響？

國家主席習近平周四在服貿會上致辭宣布，繼續支持中小企業創新發展，深化新三板改革，設立北京證券交易所。北京證券交易所的功用是甚麼？北京證券交易所會否對香港資本市場及港交所 （00388） 造成競爭？金融機構陸續公布初步影響分析。

富瑞：對港交所有輕微負面影響

富瑞亦指，新的北京證券交易所將是新三板的改革，主要服務創新型中小企。與新三板的成立一樣，這將利好內地券商板塊，但對港交所輕微負面，因帶來更多競爭。

富瑞又指，路透社3月曾報道，內地正計劃推出一個吸引香港和美國等海外上市企業的交易所，藉此加強中國在岸股票市場的國際地位，並冀該交易所能吸引國際性環球公司，例如蘋果（美：AAPL）和Tesla（美：TSLA）。該行認為，目前仍不清楚北京證券交易所是否有該等目標，如果屬實，這將加劇中概股到港交所進行第二上市的競爭。

景順：北京證券交易所是新三板「升級版」

景順指出，新成立的北京證券交易所是北京存在已久的新三板的升級版。景順中國A股高級投資組合經理劉徽指，新三板分為三個層級：基礎層、創新層和精選層，精選層級上市的公司質量最高。北京證券交易所將首先接管精選層。

劉徽指，交易所成立的目的主要是支持中小企業的發展，因為融資困難是他們面臨的主要挑戰。通過直接融資渠道支持中小企業，有助促進中國的消費，因為中小企業聘用了中國的大部分勞動力。

中金：券商及創投板塊受益

中金發表研報指，設立北京證券交易所是資本市場能更好支持中小企業發展壯大，按照「三個目標」要求，交易所將構建創新型中小企上市、交易、監管等基礎制度安排；形成資本市場間相互補充和促進的直接融資路徑；培育一批專精特新中小企業。

中金指，北京證券交易所的設立意味資本市場迎來新的發展格局，將利好相關金融機構的發展，重點關注券商及創投類相關板塊。

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編輯：區嘉俊

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