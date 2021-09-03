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【侵犯私隱】Siri偷聽對話涉侵犯用戶私隱　蘋果或面臨集體訴訟

科技 17:18 2021/09/03

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有報道指出，美國聯邦法官決定受理一宗控告蘋果的訴訟，稱Siri嚴重侵犯用戶個人私隱。

蘋果（Apple）的語音助理Siri被爆存有偷聽疑慮，曾經有不少用戶反映，系統不但記錄用戶的私人對話，還會將內容傳送至第三方廣告商。最近就有報道指出，美國聯邦法官決定受理一宗控告蘋果的訴訟，稱Siri嚴重侵犯用戶個人私隱。

＜＜【Apple】蘋果再讓步！　允「閱讀器」App開發商加入網站連結管理帳戶

＜＜【蘋果新品】Apple Watch 7疑設計太複雜　傳生產出問題需要延誤

美國地方法院Jeffrey White法官表示，原訴人有充分理由證明Siri紀錄會用戶的私人對話，並將內容披露予第三方。報道指出，加州一名用戶表示，自己在與醫生討論手術治療的過程中，曾經提及某個手術療程的品牌名稱，後來便在手機收到有關治療方案的廣告內容。此外也有用戶表示，與他人對話時提及某個運動鞋或太陽鏡品牌，其後即收到相關的廣告內容。

法官指出，原訴人可引用聯邦《電子通訊私隱法》（Wiretap Act） ，以及加州私隱法例索償，也可依循違反合約方向對蘋果提出起訴。

事實上，除了Siri之外，亞馬遜的Alexa、Google Assistant語音助理也曾被用戶投訴，指在沒有開啟或使用語音指令功能時，設備亦會偷聽並記錄用戶對話內容。

責任編輯：李寶如

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