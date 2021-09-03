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【林順潮公司】希瑪眼科涉足牙科　斥資3.85億人幣入股愛康健齒科

股市 17:24 2021/09/03

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希瑪眼科斥資3.85億元人民幣，收購深圳愛康健55%股權；圖為希瑪眼科主席林順潮。（資料圖片）

由著名眼科醫生林順潮控股且出任主席兼行政總裁的希瑪眼科 （03309） 斥資3.85億元人民幣，收購深圳愛康健55%股權，並成為控股股東。愛康健齒科是內地連鎖式的牙科護理品牌，在華南地區設有13間醫院及口腔門診。受收購消息帶動，希瑪眼科午後大幅抽升一度高見8.48元，創逾1個月高，終收報8.39元，逆市漲7.6%，成交9671萬元。

今次交易作價的3.85億元，包括希瑪眼科出資5,000萬元人民幣通過增資向深圳愛康健發行的註冊資本注資，以及向愛康健創辦人兼大股東謝昔耀、深圳同州及深圳睿霖收購合共55%愛康健股權。

交易金額將以希瑪眼科內部資源或銀行融資結付，並分兩期支付。交易完成後，愛康健會成為間接非全資附屬公司，並會計入集團的財務業績。

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希瑪眼科上半年轉賺1371萬元　收入增長近1倍｜詳見【下一頁】

截至今年6月底止，愛康健上半年錄得收益6787.4萬元人民幣，稅後虧損2219.4萬元人幣。2020年錄得收益1.19億元人幣，按年減少62.8%，而且稅後由盈轉虧，全年蝕4497.6萬元人幣。

希瑪眼科指，疫情限制中港跨境人流，對愛康健業務造成不利影響，但董事考慮有關因素後認為一旦檢疫措施及旅遊限制解除，愛康健的業務將回復正常，未來具增長潛力。

希瑪：研究設立一站式「眼+牙」連鎖醫療服務

集團又指，交易完成後，會探討與愛康健開拓眼科醫院網絡，提供一站式「眼+牙」連鎖醫療服務，並將牙科服務新增至大灣區內現有的眼科醫院及診所網絡。董事相信，在同一處所或相鄰範圍內提供兩種醫療服務，可以產生協同效益，尤其是兩者擁有相若的客戶基礎，並可藉共用行政及營銷資源而促成節省成本。而且，可以提升集團在中國作為優質專業醫療服務供應商的品牌及影響力。

根據協議，賣方同意交易完成後，不會向可能與深圳愛康健或希瑪中國構成直接競爭的第三方，出售其愛康健的全部或任何股權，而倘若賣方日後有意出售其股權，則希瑪中國或希瑪外資企業擁有優先收購賣方剩餘股權的權利。

愛康健早年靠朱咪咪打響名堂　2017年曾涉港人醫療事故

愛康健偏好找來香港影視明星宣傳，品牌早在2007年找來藝人朱咪咪代言，以「講嘢最緊要有牙力，睇牙最緊要有實力」、「乜嘢都咁隨便，邊會有人俾面？」等金句，將愛康健品牌傳到街知巷聞。至近年，改以藝人吳啟華代言。

愛康健在香港亦曾爆出醫療事故。有港人2017年向議員求助，投訴在深圳愛康健牙科診所求診時，被游說以10萬元人民幣接受「全口重建」療程，但最終出現口腔牙套咬合困難、面癱等情況，要求愛康健賠償50萬元。

愛康健當時回覆傳媒表示，事件不涉醫療失誤，牙醫亦未有誘導病人接受特定治療。

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