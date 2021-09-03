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【大行點睇】小摩指中國股票風險較大　建議投資中國債券

股樓投資 20:10 2021/09/03

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中概股早前跌勢風高浪急，至今尚未明顯企穩，本周五（3日）摩根大通 (J.P. Morgan) 全球研究主管 Joyce Chang 本周四  (3日) 表示，中國的監管打擊正在持續升溫，將會對主要市場群體和行業造成下行壓力。

他接受外媒訪問時，直言現時買入中國股票的風險過高，建議投資者宜暫時保持觀望。他預測中國將會接連針對不同的企業，料最新一波將會持續數月時間。本周內地交通運輸部、網信辦、工業和信息化部、公安部及市監總局，聯合約談滴滴出行（DIDI）及美團出行等合共11間網約車平台公司，滴滴股價近三個月內大挫37%，美團亦跌19%。

儘管短期內對中國股票持負面看法，但Joyce Chang仍然看好中國的長期發展，認為中國被環球投資者嚴重低估。她相信投資中國債券是投資中國經濟增長的一種策略方式，同時可以限制監管打擊帶來的下行風險。

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编辑：李勝男

中國概念股 股票 經濟 菅義偉 香港經濟日報

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