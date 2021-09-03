【日圓定存】日圓定存最高息2厘 哈日族趁政冶市低撈YEN

▲ 日本首相突傳換帥，市料日圓或在政冶市下較波動。

正當市場緊盯日本奧運會及殘奧埋單計的損失黑洞，對疫情肆虐的當地經濟進一步構成的打擊，日本首相菅義偉突宣布放棄連任，在9月29日進行大選，市料在政局有暗湧下，或拖累日圓較波動。但專家建議哈日族不妨伺機低吸日圓，博接棒者岸田文雄以大熱勝出，由於他被視為鷹派人物，力主日本央行盡早退市，一旦當選將利好日圓。

此外，日本雖「負息」多年，但港銀也有提供日圓定期存款，如高息王是花旗1個月享兩厘，哈日族若抄底收集日圓，再開立定存，博明年變種病毒消退，又可暢遊大阪、玩轉東京等，冀滙息雙賺。

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上商研究部主管林俊泓今午（9月3日）回應本報查詢指，日本無論誰人執政，相信自民黨內仍奉行安倍經濟學。但岸田文雄承諾投入十萬億日圓作抗疫，而日本財政刺激規模仍巨大。不過，岸田呼籲日本央行及早退市，其當選更有利日圓，或令圓滙在蜜月期內短暫反彈，日圓兌美元的高低位料介乎108至112。

林俊泓又補充，日本新首相當選後是否言行一致，仍有待觀察。

華僑永亨經濟師李若凡回應本報查詢說，去年日本前首相安倍突然宣布辭職，當時對日圓的影響並不大。同樣，目前日揆無意續任自民黨領袖，暗示約一年後將卸任首相一職。正因首相並非立即辭職，日圓在消息公布之後亦沒有過敏反應。

李若凡認為，短期内日圓兑美元的上落區間為108.3至111.7，今年底目標價預測為111。

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記者︰曾桂芬

責任編輯︰陳楚源