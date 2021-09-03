【MPF】8月MPF險升0.78% 人均賺2300元

▲ 受監管風險拖累，中港MPF股票基金上月重創。

強積金（MPF）專家積金評級公司指，受惠歐美股票勁升，彌補中港股票基金急跌的拖累，令8月份MPF整體回報有驚無險，微升0.78%，人均賺2,300元。但專家仍忠告打工仔，宜以分散投資應對波動巿，為養老錢作好風險管理。

積金評級公司今天（9月3日）發表8月份強積金表現調查，總結重點如下：「積金評級所有基金表現指數」在8月份上升0.78%，但中港股票卻是大輸家，慘變8月份表現最差的包尾大幡，累及香港及中國指數單月下跌0.36%。

猶幸美股仍處大牛市，帶挈打工仔的血汗錢錄正回報，預計強積金8月份總投資收益約105億元，相當於每名成員賺約2,300元，而MPF總資產將增至約1.2萬億元；計入供款後，平均帳戶的累積結餘將增至約26.4萬元。

一圖睇清今年表現最標青MPF【下一頁】

論及各類資產的投資成績，歐美及環球股票基金在8月份表現最佳，亦繼續成為年初至今的大贏家。美股走勢持續強勁，亦令美國股票和中港股票基金年初至今的表現差距擴大，達25.8%，創歷史紀錄。

至於以個別MPF產品衡量，在眾多成分基金中，海通MPF退休金的環球分散基金升6%，宏利環球精選（強積金）計劃的日本股票基金升4%，為單月表現最佳。而放眼較長綫，今年的冠軍MPF基金是宏利的歐洲股票基金，急升27%；宏利另一北美股票基金，年初至今也勁漲23%。同樣，滙豐（HSBC）、恒生 （00011） 、中銀保誠、東亞 （00023） 及友邦（AIA）旗下押注北美股票的基金也錄得逾兩成升幅，遠遠跑贏整體回報只升2.99%。

強積金MPF美股持倉比例多少？【下一頁】

積金評級主席叢川普（Francis Chung）今天發布8月份強積金表現調查，重點指出美股基金與中港股票基金之間創紀錄的表現差距。美股持續跑贏中港股市，年初至今首8個月的表現差距為25.8%，創歷史紀錄。

「中港股市的表現與強積金成員的帳戶息息相關。強積金的混合資產基金大量投資於本地股市，而中港股票基金亦是現時MPF中最大和最重要的資產類別，其市場佔有率為24%，因此中港股票表現對強積金成員退休財富影響最大的資產類別。」

叢川普續指，中港股票是唯一在8月份及今年首8個月以來均錄得投資虧損的基金類別。

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記者：曾桂芬

責任編輯：陳楚源