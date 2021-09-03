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【打疫苗有獎抽】恒基公布第五輪抽獎結果 抽出20個金獎及200個開心獎 即睇幸運兒名單有冇你份

理財智慧 16:50 2021/09/03

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為鼓勵和推動全城市民盡快接種新冠疫苗，恒基兆業集團於今年6月底推出為期3個月，共6次的「疫苗接種鼓勵計劃」抽獎活動，截至9月2日傍晚6時，成功登記抽獎人數已逾 200萬人。

第五次抽獎於9月2日舉行，在畢馬威會計師事務所的代表見證下，共抽出20個金獎及200個開心獎的幸運兒，抽獎結果連同詳細的領獎安排上載至活動網頁www.hldluckydraw.hk。首五次抽獎活動已先後送出合共100両9999實金及1,000份千元消費購物禮券。

即睇抽獎結果：

恒基兆業表示，「疫苗接種鼓勵計劃」最後一次大抽獎將於9月20日舉行，頭二三獎共送出200両9999實金，總值約340萬元，活動將於香港時間9月16日晚上11時59分截止登記，尚未登記參加抽獎的合資格香港居民，可把握最後機會進入活動網頁www.hldluckydraw.hk 進行網上登記。

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【樓市熱話】後生仔同女友租樓住 父母建議借首期買樓 感心大心細 網民：有父幹梗係去馬，詳見【下一頁

 

於9月20日進行的最後一次終極大抽獎，屆時將會送出合共200両9999實金。頭獎得主可以獨得 60 両 9999 實金，價值逾港幣100萬元；二獎共設二名，各可獲贈30両9999實金；三獎共設八名，各可得9999實金10両；並設有 200 份開心獎，均可獲得千元消費購物禮券。

【網購新趨勢】屈臣氏登陸foodpanda mall 最快至10分鐘送到 消費滿180元有7折，詳見【下一頁

 

參加抽獎的登記方法十分簡單，只需於抽獎活動網頁輸入個人香港身份證號碼及香港流動電話號碼，及確認已合乎資格，即可參加。每位參加者只需登記一次。所有合資格參加者於成功登記後，無論在首五次抽獎有否中獎，均可自動參加大抽獎。

【打疫苗有獎抽】信和華置送觀塘凱滙千萬單位 連二獎得獎名單9月8日公布 第二輪抽獎即日至月底啟動登記，詳見【下一頁

參加資格：
符合以下所有規定的人士均可參加抽獎活動：
(i)持有有效中華人民共和國香港特別行政區永久性居民身份證的香港永久居民或(ii)持有有效香港居民身份證的香港非永久居民；
於登記參加抽獎活動時已年滿18歲；及
於登記參加抽獎活動時已完成接種兩劑*由香港政府推行的2019冠狀病毒病疫苗接種計劃下的新冠疫苗。兩劑相關疫苗必須在香港接種。
* 如任何人士之前染上2019冠狀病毒，他們在已完成接種一劑新冠疫苗後，在相同的條件下將符合資格。

同場加映：新經濟股多搞作 港股反彈料未完

 

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記者：陳詠妍

 

經濟 疫苗 恒基

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