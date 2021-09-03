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【港交所減費】歐冠昇去信券商推兩項優惠　扣減逾6萬元費用、設300個免費串流報價單位吸內地客

股市 16:25 2021/09/03

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【港交所減費】歐冠昇去信券商推兩項優惠　扣減逾6萬元費用、設300個免費串流報價單位吸內地客

香港交易所 （00388） 行政總裁歐冠昇去信券商，宣布推出兩項優惠計劃，助市場參與者紓解營運成本壓力，並支持業務持續增長。港交所擬向券商提供月費折扣計劃，為期兩年，總折扣額64560元，以及今年10月推出內地市場數據推廣計劃。

【你可能有興趣：習近平稱設立北京證券交易所　對港交所388前景影響有幾大？

在月費折扣計劃中，聯交所會以半價收取每間券商的首個聯交所交易月費、第一個中央交易網關會話月費、第一個聯交所交易權節流率月費，每月可節省2690元，有關月度折扣額會標示在券商2021年10月至23年9月的付款通知書。

港交所表示，若券商願意可考慮將款項捐贈公益，包括以公司名義向香港交易所慈善基金捐款。

在內地市場數據推廣計劃上，港交所表示，每家券商可在12個月免費獲贈每月最多300個訂單位的移動應用證券串流報價服務，供內地客戶使用，期望可支持參與者發展內地業務。推廣計劃申請期開放至明年3月31日。

歐冠昇在信中簡介自己今年接任港交所行政總裁，重申券商在港交所上市21年的貢獻，近兩年業界展現韌力，期望與市場參與者一同發展市場。

相關文章：

【互聯網監管】歐冠昇：港交所難從中國監管審查取特殊優勢　中概股不會盡歸香港

【港交所388】歐冠昇：生科股在港上市具「中國准入」優勢　設上市審查專隊、與香港科技園合作（第三版）

編輯：麥德銘

***

重溫今早《ET開市直擊》（點擊收看收聽↓）

 

港股 歐冠昇 香港交易及結算所有限公司 香港交易所（00388）
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