▲ 【港交所減費】歐冠昇去信券商推兩項優惠 扣減逾6萬元費用、設300個免費串流報價單位吸內地客

香港交易所 （00388） 行政總裁歐冠昇去信券商，宣布推出兩項優惠計劃，助市場參與者紓解營運成本壓力，並支持業務持續增長。港交所擬向券商提供月費折扣計劃，為期兩年，總折扣額64560元，以及今年10月推出內地市場數據推廣計劃。

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在月費折扣計劃中，聯交所會以半價收取每間券商的首個聯交所交易月費、第一個中央交易網關會話月費、第一個聯交所交易權節流率月費，每月可節省2690元，有關月度折扣額會標示在券商2021年10月至23年9月的付款通知書。

港交所表示，若券商願意可考慮將款項捐贈公益，包括以公司名義向香港交易所慈善基金捐款。

在內地市場數據推廣計劃上，港交所表示，每家券商可在12個月免費獲贈每月最多300個訂單位的移動應用證券串流報價服務，供內地客戶使用，期望可支持參與者發展內地業務。推廣計劃申請期開放至明年3月31日。

歐冠昇在信中簡介自己今年接任港交所行政總裁，重申券商在港交所上市21年的貢獻，近兩年業界展現韌力，期望與市場參與者一同發展市場。

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編輯：麥德銘

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