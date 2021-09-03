【有相睇】蝕讓之城直擊　天巒洋房6000萬沽　11年蝕逾千萬

不少網民笑說，上水洋房屋苑天巒是「蟹貨重災區」，皆因業主十居其九都蝕錢離場。近期屋苑再錄大額蝕讓，有單號屋以6,000萬元易手，原業主持貨10年，帳面蝕逾千萬元。

中原地產市務經理譚永康說，上水天巒琉森大道單號屋，實用面積2,774平方呎，原業主於2010年以7,088萬元購入，早前開價約6,500萬元放盤，終減價500萬元，以6,000萬元出售單位，實用呎價21,629元。換言之，原業主持貨11年，現賬面蝕約1,088萬元離場。

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他續說，新買家為用家，覺得屋苑環境舒適，單位質素高，加上價錢合理，故購入上述單位自用。從代理提供的相片可見，單位連靚裝修，室外有泳池。

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