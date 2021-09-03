【港元定存】中資行以1敵3 獨加港元定存息

▲ 東亞及富融撤港元定存高息，令富邦罕有雄霸短中長息榜首。

本周正值跨月度，共有4間港銀調整港元定期存款息率，3減1加，包括東亞 （00023） 把高息優惠下架，交銀香港微削短存，富融（Fusion Bank）更全面調低存息。僅招商永隆以1敵3，逆市獨加短存；而大新 （02356） 減完又加，頻密調息。專家預計，月結後拆息趨跌，按理存息亦跟減。

而全周焦點是港交所 （00388） 、騰訊 （00700） 及工銀亞洲有份的虛擬銀行富融，連續兩周降低存息，除了減3個月年息外，又把半年及1年期略減0.05厘，新息率齊報0.65厘，令高息榜執位。

舉1年期定存為例，富融由亞軍滑落一級，險守第三。至於一面倒獨加的招商永隆，則人減我加3個月年息0.02厘，最新報0.2厘，似乎為要拉近與高息王的距離。

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因富邦剛把3個月享3.28厘的優惠，原本本周二（8月31日）截止，現順延至10月底，續問鼎冠絕全城息率。值得一提的是，基於東亞悄然撤走半年特惠息，富邦的0.8厘晉級冠軍。目前短中長息榜皆由這家台資行罕有雄霸首位。

展望下周市況，須注意的是，下周二（7日）金管局推出50億元票據，共分8期發行涉及總額200億元，市場緊盯會否有助遏止創逾10年低位的拆息止跌，以及令港滙企穩。

而今天（9月3日）拆息全綫走低，反映銀行資金成本的3個月拆息僅報0.14厘。花旗銀行財富管理業務高級投資策略師陳正犖回應本報查詢指，3個月拆息第四季料約為0.25厘。

金管局突增發票據吸流動性【下一頁】

此外，綜觀眼下吸存戰的市況，專家料大小銀行主力谷數碼渠道才享特惠息，如年前已搶閘攻手機銀行開戶獲更高息的信銀國際，旗下流動銀行服務再下一城，本周二宣布推出全新「開放應用程式介面」（開放API）平台，予第三方服務供應商，藉此擴大金融科技的應用場景，提升業務競爭力。截至今年7月，使用信銀國際流動銀行旗艦平台「inMotion動感銀行」開戶的新客戶人數，比去年同期增長近4倍，總客戶人數也升近兩倍。

信銀國際個人及商務銀行業務inMotion動感銀行執行總經理張卓維表示，該行一直積極與第三方服務供應商建立合作夥伴關係，利用金融科技提升客戶體驗，而「inMotion動感銀行」印證金融科技業務策略。至於全新的「開放API」平台將進一步拓展金融科技的應用場景，促進資訊流通，增加客戶接觸面。第三方服務供應商亦可以更低成本、以及更高效率接入旗下產品與服務，攜手打造更活躍的金融生態圈，讓客戶享受便捷的綜合服務體驗。

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記者︰曾桂芬

責任編輯︰陳楚源

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