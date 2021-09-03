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【監管風暴】京東響應內地監管禁售87款遊戲　動物森友會、FIFA也在內

Hot Talk 17:11 2021/09/03

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京東禁售至少87款遊戲，當中包括俠盜獵車手（GTA）、FIFA19及FIFA21、動物森友會等遊戲。

內地近期再度收緊遊戲行業監管，京東 （09618） （美﹕JD）本周發表公告指，為規範網絡遊戲經營秩序，並配合監管部門不得出售未經審批備案遊戲的要求，京東將禁售至少87款遊戲，當中包括俠盜獵車手（GTA）、FIFA19及FIFA21、動物森友會、生化危機、使命召喚等遊戲。

中宣部印發文件要求加強遊戲內容審核把關，詳見﹕【下一頁】

 

京東本周發表禁售遊戲的通告。

京東本周發表禁售遊戲的通告。

京東發表《關於禁售遊戲》公告，表示公司為配合內地監管部門發佈的《網絡遊戲管理暫行辦法》、《出版管理條例》、《全國人大常務委員會關於維護互聯網安全的決定》等有關規定，平台擬禁售多款未經審批備案的遊戲，並發佈一份禁售遊戲名單。

京東表示，對於名單內的遊戲，京東將形成「常態化高壓治理」，若京東發現有違規者，將按照《京東開放平台禁發商品及信息管理規範》作出相應的處理。

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編輯﹕賴奕羚

港股 美股 商品 遊戲 京東集團—SW（09618） 京東（美：JD）

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