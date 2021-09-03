【澳元定存】大行破天荒勁加澳元定存息2.5厘 最高10.5厘

▲ 下周二澳洲央行議息，市場緊盯會否礙於疫情而押後退市大計。

澳洲疫情未見緩和，悉尼及墨爾本等主要城市被迫繼續封城，市場緊盯下周二（9月7日）澳洲儲備銀行議息，會否延遲原擬於9月開始的縮表大計。花旗專家亦預期澳洲加息「歎慢板」，須待2024年才有條件利率正常化。

幸而港銀的澳洲定期存款息仍維持高企，甚至有大行逆市罕有驟加定存息。滙豐（HSBC）於8月9日勁加7天期年息2.5厘，從原本8厘大幅提升至10.5厘，一躍而成冠絕全城最高息，超越集友及恒生 （00011） 的10厘。

花旗銀行財富管理業務高級投資策略師陳正犖回應本報查詢指，預期澳洲2024年才加息。短綫方面，即使疫情肆虐，相信當局或不會再有放水措施，但可能延遲縮減買債的時間表。至於澳元短中長期走勢，陳正犖預計，未來3個月、6個月及1年，澳元兌美元齊報0.78。

想知澳元定存邊間最高息？詳情可按下圖了解

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

華僑永亨經濟師李若凡表示，風險情緒改善，令澳元滙價轉升，加上澳洲貿易收支擴大至121億澳元的歷史新高，鐵礦石收益達171億澳元，亦刷新史上次高。惟李若凡提醒，鐵礦石價格近期曾急跌，內地又致力採取碳中和策略，冀減少對外的資源依賴。展望未來兩周，澳元兌美元的支持位料為0.715 ，阻力區是0.75；兌港元的高低位介乎5.5564至5.8284。

此外，澳元定期存款高息選擇多，如1個月花旗及中銀香港 （02388） 皆有2厘。專家建議對澳元有需要者，宜在滙價再失守0.7水平或以下伺機低吸收集，博滙息雙賺。

而花旗發言人指，即日起至9月30日，客戶於該行以新資金20萬港元等值或以上兌換澳元，並開立1個月以上相同的貨幣定期存款，可享2厘年利率，優惠利率名額有限，額滿即止。

花旗發言人補充，上述特惠息有兩大注意，包括︰（1）只適用於全新客戶，至於現有客戶，須於過去6個月內未有進行1萬美元等值或以上的外幣交易（港元兌美元、美元兌港元除外）；（2）不適用於透過網上或流動電話理財開立的定期存款。

相關新聞：【人民幣定期存款】虛銀1年人幣定存息加至2.45厘 硬撼傳統銀行

【立即登記】免費下載《簡易收息全攻略》電子書

一按即睇最新、最準、最齊存款利率及優惠，立即免費下載使用【按此】

記者︰曾桂芬

責任編輯︰陳楚源