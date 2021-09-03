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【能源科技】為太陽能板減重　荷蘭初創以塑膠取代玻璃  不影響轉換效率

科技 16:00 2021/09/03

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荷蘭初創 Solarge 最近將以特殊強化塑膠最取代太陽能板上方的玻璃，成功讓太陽能板的重量減少 50%，輕便之餘更不會影響太陽能板的轉換效率。

一隻手就能舉起太陽能板？荷蘭初創 Solarge 最近將以特殊強化塑膠最取代太陽能板上方的玻璃，成功讓太陽能板的重量減少 50%，輕便之餘更不會影響太陽能板的轉換效率。

【食品科技】初創研納米氣泡 改善漁農水質、提升水耕菜質素

一般在屋頂或大廈外牆設置太陽能板時，需要考慮面積及照射位置，以計算太陽能板的安裝數量。同時也要顧及承重問題，一塊 100 cm x 165 cm的太陽能板的重量大約是 18 至 20 公斤，再加上其他配件，重量亦自然增加。

太陽能板組裝簡單，太陽能電池會以封裝材料乙烯（EVA）塑膠，封裝在玻璃與背板之間，最後再裝上鋁框固定。但 Solarge 的太陽能板則採用纖維強化熱塑性塑膠聚合物，取代鋁和玻璃，令重量減輕 50%。

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Solarge 研發的 206 cm x 99 cm 的太陽能板重量僅 10.5 公斤，該公司計劃在 2022 年春季前於荷蘭建立研發生產工廠。Solarge 的技術總監 Gerard de Leede 指，雖然市面上也有其他較輕巧的面板，但部分耐用性差、質素亦較差，當中一些產自中國的太陽能板更含有 PFAS（含氟表面活性劑），對環境造成破壞。

【人工智能】NVIDIA研AI語音對話模型 模仿真實人聲助言障礙患者

記者：廖淑瑩

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