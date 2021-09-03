【ET講股通】梁耀康：碳中和股擔大旗（歡迎留言問股）（附Time code 第二版︰加入文字內容）

港股反彈力度不足，恒生指數失守二萬六關。港交所 （00388） 跌3%，低見482.6元；科網股包括美團 （03690） 及阿里 （09988） 下挫，都拖低大市表現。另邊廂，國策受惠股造好，碳中和概念股份有炒作。《ET講股通》主持梁耀康（Dave）為你分析後市部署。

00：00 - 港股今日市況速報

00：54 - 恒指失二萬六 下方支持位在哪

01：18 - 持有科網股 宜先沽貨離場

01：54 - 強勢股汽車股及體育用品股回軟

04：01 - 汽車股長汽 （02333） 留意勿穿上升軌

04：37 - 比亞迪 （01211） 短綫走勢及買賣策略

05：10 - 碳中和股、電力股、新能源股尋寶

08：13 - 風電設備股可留意中國高速傳動 （00658）

09：58 - 焦點股分析：港交所 （00388） 前景分析

12：43 - 碳中和概念、水泥股、基建股可繼續跟進

14：42 - 股票推介：華能國電 （00902） 買賣策略

16：25 - 港股收市市況速報

16：58 - 留意美國今晚公布就業數據 預測及分析

18：45 - 股票分析：中國有色金屬 （01258） 5.3元有貨會反彈嗎？

21：35 - 股票分析：恒騰 （00316） 股價前景點睇？

23：52 - 股票分析：京東健康 （06818） 80元買入前景如何？

25：45 - 股票分析：中金公司 （03908） 19元買入應止賺？

28：13 - 股票分析：電力股可留意華潤電力 （00836）

31：50 - 股票分析：領展 （00823） 現價可以買嗎？

33：10 - 股票分析：中通服 （00552） 3.5元買入應否續持有

34：42 - 股票分析：信達 （01810） 股價前景點睇？

35：48 - 股票分析：和黃 （00013） 股價前景點睇？

37：26 - 股票分析：中遠海控 （01919） 14.5元有貨點睇？

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恒指全日收報25901點，跌188點，大市總成交1,721億元。認可財務策劃師（CFP）梁耀康於「ET講股通」節目表示，港股失守26000關，向下支持看25500點及25000關，只要守在25000關之上，暫時仍毋須驚慌。技術走勢上，恒指短綫宜守上升軌約25500點。

科技股回軟，宜嚴守止賺止蝕，美團 （03690） 跌3.5%至244.8元。強勢的汽車股、體育用品股高位現調整壓力。長汽 （02333） 跌2.9%至33.25元，若失守上升軌約30元水平，短炒客宜走貨。比亞迪 （01211） 跌3%至254.4元。

華能待回調上車 上望5元以上

碳中和相關股繼續有好表現，華能 （00902） 升9.7%至4.52元，可待回落至4.25元上車，目標看5元以上，3.75元止蝕。華電 （01071） 升6.9%至3.24元。電力股炒上，主要受惠內地加電費消息。風電設備股中國高速傳動 （00658） 升5.3%至7.2元，目標價看8.3元，失守6.5元宜減磅。

內地擬建立北京證券交易所，港交所 （00388） 跌2.2%至487.6元。展望將來，相信港交所受到的威脅有限。

水泥、建築股亦值得跟進，海螺水泥 （00914） 升3.2%至46.3元。中國建築 （03311） 升3.3%至7.16元，走勢呈拋物綫向上，惟毋須「恐高」，之後再分段食糊即可。

今晚緊盯美國就業數據。

【「ET講股通」問股環節，包括︰中國有色金屬、恒騰網絡、京東健康、中金公司、領展、中通服、信達生物、和黃醫藥、中遠海控︰立即觀看】

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重溫今早《ET開市直擊》（↓）

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00：00 - 港股今早焦點速覽 恒指季檢換馬收市後生效

01：03 - 外圍市況速報 美股三大指數造好

03：00 - 港股市況速報＋北水盤路

04：16 - 港股向上動力如何？後市如何分析

08：13 - 市場已消化內地對科網企業監管消息？

10：49 - 阿里 （09988） 千億支持「共富」 對股價有何影響？

13：56 - 習近平稱設立北京證券交易所 對港交所 （00388） 影響多大？

17：02 - 股票分析：港交所 （00388） 買賣策略

18：19 - 香港金融地位會漸被內地取代嗎？投資要聚焦A股？

21：48 - 新能源股怎樣揀 光伏還是火電概念？

24：44 - 港股開市前市況速報

26：35 - ET個股推介：廣汽 （02238）

27：40 - 股票分析：小米 （01810） 短綫區間在哪？

29：06 - 股票分析：美團 （03690） 短綫買賣策略

30：16 - 股票分析：快手 （01024） 已散水？

31：34 - 股票分析：廣汽 （02238） 可以現價買？

33：39 - 股票分析：永達汽車 （03669） 可以現價買？

34：50 - 股票分析：新特能源 （01799） 上望空間幾多？

36：59 - 股票分析：中芯 （00981） 可以現價買？

38：13 - 股票分析：信義光能 （00968） 前景如何？

39：26 - 股票分析：滙豐 （00005） 股價前景如何？

41：56- 股票分析：中國軟件 （00354） 有貨怎操作？

43：07 - 股票分析：網易 （09999） 高位有貨怎麼辦

45：55 - 股票分析：阿里健康 （00241） 股價前景怎看

47：41 - 股票分析：江西铜 （00358） 股價前景怎看

49：05 - 股票分析：阿里巴巴 （09988） 蟹貨在手怎麼辦

50：40 - 股票分析：港交所 （09988） 現價可入嗎？

51：31 - 美股仍有多少上望空間？蘋果（APPL.US）股價怎看？

53：25 - 港股開市後市況速報

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